राजस्थान के 5 पारंपरिक नाश्ते जो स्वाद के साथ बढ़ाते हैं सेहत, जानिए उनके फायदे

राजस्थान में Raab एक पोषक पेय है, जिसे बाजरा, ज्वार या मकई के आटे को छाछ (मट्ठा) में पकाकर बनाया जाता है। यह हल्का, आसानी से पचने वाला और ऊर्जा से भरपूर होता है। Ghaat भी इसी तरह का एक दलिया जैसा व्यंजन है, जो अनाजों को उबालकर तैयार होता है और सुबह के लिए एक हल्का लेकिन संतुलित विकल्प है। ये दोनों विकल्प खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि ये आसानी से पचते हैं और शरीर को ऊर्जा देते हैं।