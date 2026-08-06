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क्या आप भी विदेश में करियर बनाना चाहते हैं? जानिए कैसे करें सही तैयारी!

Global Career: बेहतर शिक्षा, उच्च वेतन और वैश्विक करियर अवसरों के चलते भारतीय युवाओं का विदेश की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। सही योजना, जरूरी दस्तावेज और नई इमिग्रेशन नीतियों की जानकारी सफलता की राह आसान बना सकती है।
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भारत

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MI Zahir

Aug 06, 2026

Study and Job In Abroad News.

विदेश में स्टडी और जॉब करने का ट्रेंड बन गया है। (विजुअल: ChatGPT)

आम भारतीयों में विदेश में एजुकेशन हासिल करने या जॉब करने का चार्म रहता है। यही वजह है कि विदेश में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले भारतीय युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बेहतर वेतन, वैश्विक अनुभव और नए अवसरों की वजह से कई लोग विदेश में नौकरी या पढ़ाई की योजना बना रहे हैं। हालांकि, केवल आवेदन करना पर्याप्त नहीं होता। सही जानकारी, समय पर तैयारी, जरूरी दस्तावेज और बदलते इमिग्रेशन नियमों की समझ ही आपको सफल बना सकती है। यदि आप भी विदेश में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि किन बातों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए।

कनाडा के वर्क परमिट नियमों में क्या बदला?

कनाडा सरकार ने 29 जुलाई 2026 से C20 Intra-Company Transfer (ICT) श्रेणी के वर्क परमिट से जुड़े नियमों में बदलाव लागू किए हैं। अब केवल वही कर्मचारी इस श्रेणी के लिए पात्र होंगे, जिन्हें कनाडा आने से पहले ही उसी कंपनी ने विदेश में नियुक्त किया हो। दूसरे शब्दों में, कनाडा पहुंचने के बाद किसी कंपनी में शामिल होने वाले व्यक्ति इस श्रेणी के तहत आवेदन नहीं कर सकेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य वास्तविक इंट्रा-कंपनी ट्रांसफर को बढ़ावा देना और वर्क परमिट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। इसलिए यदि आप इस श्रेणी के माध्यम से कनाडा जाना चाहते हैं, तो पहले संबंधित कंपनी के विदेशी कार्यालय में कार्यरत होना आवश्यक होगा।

अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रक्रिया हुई आसान

कनाडा ने अप्रेल 2026 से अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए भी राहत दी है। अब मान्यता प्राप्त पोस्ट-सेकेंडरी संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को, यदि उनकी इंटर्नशिप या को-ऑप प्रशिक्षण उनके अध्ययन कार्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है, तो अलग से Co-op Work Permit लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वैध स्टडी परमिट के आधार पर ही वे इस प्रशिक्षण में भाग ले सकेंगे। इस बदलाव से छात्रों का समय बचेगा, अतिरिक्त दस्तावेजी प्रक्रिया कम होगी और वे पढ़ाई के साथ व्यावहारिक अनुभव जल्दी प्राप्त कर सकेंगे।

भाषा कौशल भी बन रहा है करियर की ताकत

विदेश में रोजगार के लिए भाषा कौशल का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इसी दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार ने विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार के लिए तैयार करने की पहल की है। राज्य सरकार विदेशी भाषा पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ-साथ विदेश में कार्यरत युवाओं की सहायता और सुरक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंग्रेजी के अलावा जर्मन, फ्रेंच, जापानी या अन्य विदेशी भाषाओं का ज्ञान कई देशों में रोजगार के अवसर बढ़ा सकता है।

विदेश में करियर की शुरुआत कैसे करें?

  1. पहले लक्ष्य तय करें

सबसे पहले यह तय करें कि आपका उद्देश्य नौकरी करना है, उच्च शिक्षा लेना है या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में स्थानांतरण के जरिए विदेश जाना है। उसी के अनुसार देश का चयन करें।

  1. प्रोफेशनल प्रोफाइल तैयार करें

रिज्यूमे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार करें। LinkedIn प्रोफाइल अपडेट रखें और अपने अनुभव, उपलब्धियों तथा प्रमाणपत्रों को स्पष्ट रूप से शामिल करें।

  1. जरूरी स्किल्स डवलप करें

तकनीकी कौशल के साथ-साथ संचार क्षमता, डिजिटल स्किल्स और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र आपकी प्रोफाइल को मजबूत बनाते हैं।

  1. समय रहते आवेदन करें

यदि आप पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश जाना चाहते हैं, तो कम से कम छह महीने पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। नौकरी पोर्टल, विश्वविद्यालय और आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित नजर रखें।

  1. सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें

पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अनुभव पत्र, भाषा परीक्षा के स्कोर, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल रिपोर्ट और वित्तीय दस्तावेज पहले से तैयार रखना बेहतर रहता है। जिस देश में आवेदन कर रहे हैं, उसके अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज भी आवश्यक हो सकते हैं।

  1. स्थानीय संस्कृति को समझें

जिस देश में आप जाना चाहते हैं, वहां के कार्यस्थल की संस्कृति, कानून और सामाजिक व्यवहार की जानकारी पहले से हासिल करें। इससे नए माहौल में खुद को जल्दी ढालने में मदद मिलेगी।

  1. भरोसेमंद सहायता नेटवर्क बनाएं

विदेश पहुंचने के बाद भारतीय दूतावास, स्थानीय भारतीय समुदाय और आधिकारिक सहायता सेवाओं से जुड़े रहें। इससे किसी भी आपात स्थिति में सहायता प्राप्त करना आसान होता है।

आधिकारिक इमिग्रेशन और वीजा नियमों की नवीनतम जानकारी जरूर जांचें

बहरहाल विदेश में करियर बनाना आज पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और अवसरों से भरा विकल्प बन चुका है। हालांकि, बदलते वर्क परमिट नियम यह भी बताते हैं कि बिना तैयारी के सफलता हासिल करना आसान नहीं है। सही जानकारी, मजबूत प्रोफाइल, समय पर आवेदन, भाषा कौशल और आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन आपको बेहतर अवसर दिला सकता है। यदि आप विदेश में नौकरी या पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले संबंधित देश के आधिकारिक इमिग्रेशन और वीजा नियमों की नवीनतम जानकारी जरूर जांचें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी करें।

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Updated on:

06 Aug 2026 05:21 pm

Published on:

06 Aug 2026 05:21 pm

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