क्या आप भी विदेश में करियर बनाना चाहते हैं? जानिए कैसे करें सही तैयारी!

कनाडा सरकार ने 29 जुलाई 2026 से C20 Intra-Company Transfer (ICT) श्रेणी के वर्क परमिट से जुड़े नियमों में बदलाव लागू किए हैं। अब केवल वही कर्मचारी इस श्रेणी के लिए पात्र होंगे, जिन्हें कनाडा आने से पहले ही उसी कंपनी ने विदेश में नियुक्त किया हो। दूसरे शब्दों में, कनाडा पहुंचने के बाद किसी कंपनी में शामिल होने वाले व्यक्ति इस श्रेणी के तहत आवेदन नहीं कर सकेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य वास्तविक इंट्रा-कंपनी ट्रांसफर को बढ़ावा देना और वर्क परमिट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। इसलिए यदि आप इस श्रेणी के माध्यम से कनाडा जाना चाहते हैं, तो पहले संबंधित कंपनी के विदेशी कार्यालय में कार्यरत होना आवश्यक होगा।