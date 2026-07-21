Sukanya Samriddhi Yojana : बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए जुटाएं 70+ लाख का फंड, कैसे होगा संभव, यहां समझें पूरा गणित

Sukanya Samriddhi Yojana Complete Details : बेटी के जन्म के साथ ही हर माता पिता के मन में दो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। पहली अच्छी शिक्षा और दूसरी शादी के लिए आर्थिक तैयारी। समय के साथ शिक्षा और शादी का खर्च लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में सवाल यह है कि क्या छोटी-छोटी बचत से भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। अगर आप भी इस चिंता से जूझ रहे हैं, तो केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए एक मजबूत विकल्प साबित हो सकती है।



यह योजना लंबी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ दिलाती है। सही समय पर निवेश शुरू करने और नियमित रूप से पैसा जमा करने पर बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए अच्छा खासा फंड तैयार किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस योजना के नियम, निवेश का गणित, टैक्स लाभ और वे जरूरी बातें, जिन्हें हर माता पिता को जानना चाहिए।