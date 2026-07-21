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Sukanya Samriddhi Yojana : बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए जुटाएं 70+ लाख का फंड, कैसे होगा संभव, यहां समझें पूरा गणित

Sukanya Samriddhi Yojana : सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) केंद्र सरकार की एक सुरक्षित और उच्च ब्याज देने वाली बचत योजना है, जो बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से बनाई गई है। 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम यह खाता खोला जा सकता है। आइए जानते हैं, इस योजना में बड़ा फंड तैयार करने के लिए किन तरीकों को अपनाना चाहिए।
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भारत

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Adarsh Thakur

Jul 21, 2026

Sukanya Samriddhi Yojna Investmen plan Sarkari Bachat yojna

Sukanya Samriddhi Yojna: सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानिए सबकुछ। (Image: AI)

Sukanya Samriddhi Yojana Complete Details : बेटी के जन्म के साथ ही हर माता पिता के मन में दो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। पहली अच्छी शिक्षा और दूसरी शादी के लिए आर्थिक तैयारी। समय के साथ शिक्षा और शादी का खर्च लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में सवाल यह है कि क्या छोटी-छोटी बचत से भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। अगर आप भी इस चिंता से जूझ रहे हैं, तो केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए एक मजबूत विकल्प साबित हो सकती है।

यह योजना लंबी अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ दिलाती है। सही समय पर निवेश शुरू करने और नियमित रूप से पैसा जमा करने पर बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए अच्छा खासा फंड तैयार किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस योजना के नियम, निवेश का गणित, टैक्स लाभ और वे जरूरी बातें, जिन्हें हर माता पिता को जानना चाहिए।

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना?

सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की छोटी बचत योजना है। इसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए परिवारों को लंबी अवधि की बचत के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना डाकघरों और अधिकृत बैंकों में उपलब्ध है और सरकार समय-समय पर इसकी ब्याज दर तय करती है। वर्तमान में इस योजना पर 8.2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिल रहा है, जो छोटी बचत योजनाओं में सबसे आकर्षक दरों में शामिल है।

कौन खुलवा सकता है खाता?

सुकन्या समृद्धि योजना का खाता केवल 10 वर्ष से कम आयु की बेटी के नाम पर खोला जा सकता है। खाता माता, पिता या कानूनी अभिभावक खुलवाते हैं। बेटी के 18 वर्ष पूरे होने पर वह स्वयं खाते का संचालन कर सकती है।

एक परिवार में कितने खाते खुल सकते हैं?

सामान्य नियम के अनुसार एक बेटी के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है। एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए दो खाते खुलवा सकता है। यदि दूसरी बार जुड़वां या तीन बेटियों का जन्म होता है, तो निर्धारित शर्तों के तहत दो से अधिक खाते भी खोले जा सकते हैं।

खाता खुलवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

  • बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
  • माता, पिता या अभिभावक का आधार
  • पैन या फॉर्म 60 पता प्रमाण
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • खाता खोलने का आवेदन पत्र

72 लाख रुपये का फंड कैसे बनेगा?

यदि बेटी के जन्म के बाद जल्द खाता खुलवा दिया जाए और हर वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये का अधिकतम निवेश लगातार 15 वर्षों तक किया जाए, तो कुल निवेश 22.5 लाख रुपये होगा। इसके बाद अगले 6 वर्षों तक कोई नया निवेश नहीं करना होता, लेकिन जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है। मौजूदा 8.2 प्रतिशत ब्याज दर के आधार पर मैच्योरिटी पर कुल राशि लगभग 72 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। इसमें करीब 49.5 लाख रुपये ब्याज के रूप में जुड़ते हैं।

हर साल कितना निवेश करना बेहतर रहेगा?

योजना में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। यदि परिवार की आय सीमित है, तो अपनी क्षमता के अनुसार नियमित निवेश करना बेहतर माना जाता है। वहीं जिन परिवारों का लक्ष्य बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बड़ा फंड तैयार करना है, वे अधिकतम सीमा तक निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।

टैक्स में भी मिलता है फायदा

  • धारा 80सी के तहत निवेश पर कर छूट
  • खाते में मिलने वाले ब्याज पर कर नहीं
  • मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि भी कर मुक्त

बेटी की पढ़ाई के लिए कब निकाल सकते हैं पैसा?

जब बेटी 18 वर्ष की हो जाए या दसवीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश ले, तब योजना के नियमों के अनुसार खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है। निकाली गई राशि का उपयोग केवल शिक्षा संबंधी खर्चों के लिए किया जा सकता है और इसके लिए संबंधित दस्तावेज जमा करने होते हैं।

शादी के लिए क्या है नियम?

यदि बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और उसका विवाह होने वाला है, तो निर्धारित नियमों के अनुसार खाता समय से पहले भी बंद कराया जा सकता है। इसके लिए विवाह से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं।

किन बातों का रखें ध्यान?

  • बेटी के 10 वर्ष पूरे होने से पहले तक ही खाता खुलवा सकते हैं।
  • हर वर्ष समय पर निवेश करें। साल में निवेश की न्यूनतम राशि 500 रुपये है।
  • एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये जमा कराने पर ब्याज और कर बचत का लाभ मिलता है।
  • दस्तावेजों में नाम और जन्म तिथि सही रखें।
  • सोशल मीडिया के कैलकुलेशन पर भरोसा न करें, आधिकारिक ब्याज दर के अनुसार योजना बनाएं।

क्या सिर्फ इस योजना से बेटी का पूरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा?

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि सुकन्या समृद्धि योजना लंबी अवधि की सुरक्षित बचत के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन यदि लक्ष्य विदेश में उच्च शिक्षा, पेशेवर कोर्स या भविष्य में महंगी शिक्षा का है, तो इसके साथ म्यूचुअल फंड, पीपीएफ या अन्य निवेश विकल्पों का भी संतुलित उपयोग किया जा सकता है। इससे महंगाई के असर से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है।

क्या खाता ऑनलाइन खुल सकता है?

खाता अधिकृत बैंक या डाकघर में आवेदन देकर खोला जाता है। कुछ बैंक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने की सुविधा देते हैं, लेकिन दस्तावेज सत्यापन आवश्यक होता है।

क्या दादा दादी खाता खुलवा सकते हैं?

सामान्य स्थिति में खाता माता पिता या कानूनी अभिभावक ही खुलवा सकते हैं।

क्या बीच में पैसा जमा करना बंद किया जा सकता है?

यदि न्यूनतम राशि जमा नहीं किया गया तो खाता निष्क्रिय हो सकता है, जिसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत फिर से सक्रिय कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना उन परिवारों के लिए मजबूत विकल्प है, जो बिना अधिक जोखिम के बेटी के भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं। यदि समय पर खाता खुलवाकर नियमित निवेश किया जाए, तो यह योजना शिक्षा और शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए आर्थिक सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि, निवेश का निर्णय लेते समय हमेशा मौजूदा ब्याज दर, सरकारी नियम और अपने वित्तीय लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए।

निवेश से पहले यह चेकलिस्ट जरूर देखें

  • बेटी की आयु 10 वर्ष से कम है।
  • जन्म प्रमाण पत्र।
  • आधार और पैन।
  • हर वर्ष नियमित निवेश की योजना है।
  • लक्ष्य बेटी की शिक्षा और शादी के लिए लंबी अवधि का फंड बनाना है।
  • निवेश से पहले वर्तमान ब्याज दर अवश्य जांच लें।

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Updated on:

22 Jul 2026 01:24 pm

Published on:

21 Jul 2026 09:15 pm

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