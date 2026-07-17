हीटवेव से फ्रांस में बंद हो गए 3 परमाणु रिएक्टर; क्या भारत के न्यूक्लियर प्लांट भी खतरे में? जानिए क्यों अलग है देशी इंजीनिरिंग?

जून के आखिरी सप्ताह में फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और यूरोप के कई दूसरे देशों में तापमान नए रिकॉर्ड तक पहुंच गया। कई जगह बिजली सप्लाई पर असर पड़ा, स्कूल बंद करने पड़े और लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई। इसी दौरान मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ गया। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा उम्र के लोगों का शरीर तेज गर्मी को आसानी से नहीं झेल पाता। अगर उन्हें पहले से दिल या सांस की बीमारी हो, तो गर्मी में खतरा और बढ़ जाता है। जून के आखिरी हफ्ते में फ्रांस और बेल्जियम में सबसे ज्यादा अतिरिक्त मौतें दर्ज की गईं।