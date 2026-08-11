भारत में कितने गांव अब भी पक्की सड़क से नहीं जुड़े? जानिए जमीनी हकीकत

सीधा जवाब है - हां। सरकार का दावा है कि योजना के तहत आने वाली 99 प्रतिशत से अधिक पात्र बस्तियों को सड़क से जोड़ा जा चुका है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश का हर गांव या हर बसाहट सड़क से जुड़ गई है। असल में PMGSY के अपने मानदंड हैं। मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी वाली बस्तियां और पहाड़ी, आदिवासी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक आबादी वाली बस्तियां योजना के दायरे में आती हैं। इससे छोटी बसाहटें, टोले, मजरे और ढाणियां अक्सर सरकारी आंकड़ों में शामिल ही नहीं होतीं।