अमीर देशों में बढ़ रहा अकेलापन: हर चौथा युवा सिंगल, भारत में क्या हैं हालात?

दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में रिश्तों को लेकर सोच में बड़ा अंतर है। अरब और खाड़ी देशों में करीब 65.7 प्रतिशत युवा सीधे शादी करने को प्राथमिकता देते हैं। वहां लिव-इन रिलेशनशिप का समर्थन बहुत कम है और सिंगल युवाओं की संख्या केवल 3.5 प्रतिशत के आसपास है। इसके विपरीत पश्चिमी यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में 70 प्रतिशत से अधिक लोग लिव-इन रिलेशनशिप का समर्थन करते हैं। हालांकि दुनिया के अधिकांश देशों में इस विषय पर राय बंटी हुई है। लगभग 36 से 38 प्रतिशत लोग लिव-इन के पक्ष में हैं, जबकि 34 से 36 प्रतिशत लोग इसका विरोध करते हैं।