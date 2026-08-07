7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना: कैसे मिलेगी आपके बच्चे को 5,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति, जानिए

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत किसान के बच्चों को मिलेगी ₹5,000 प्रति माह की सहायता। जानिए योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया।
4 min read
Google source verification

भारत

image

Chitra Badoliya

Aug 07, 2026

schemes

3000 नहीं, अब मिलेंगे 5000₹! (AI)

भारत की आत्मा उसके गांवों और खेतों में बसती है। देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा का आधार माने जाने वाले किसान दिन-रात मेहनत करके पूरे राष्ट्र का पेट भरते हैं। हालांकि, मौसम की अनिश्चितता, फसल के गिरते दाम और बढ़ती लागत के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति अक्सर उतार-चढ़ाव से भरी रहती है। ऐसे में किसान परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने बच्चों को उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना होती है। इसी आर्थिक बाधा को दूर करने और ग्रामीण प्रतिभाओं को नए अवसर प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने 'मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना' के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि को ₹3,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹5,000 प्रति माह कर दिया है।

यह फैसला न केवल राज्य के लाखों किसान परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, बल्कि यह ग्रामीण भारत में शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हो सकता है।

मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना: मुख्य बदलाव और विशेषताएं

उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत को देखते हुए छात्रवृत्ति की राशि में की गई यह वृद्धि अत्यंत सामयिक है। योजना से जुड़े प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी: पूर्व में दी जाने वाली ₹3,000 प्रति माह की सहायता को बढ़ाकर अब ₹5,000 प्रति माह कर दिया गया है।
  • वार्षिक लाभ: इस बढ़ोतरी के बाद अब एक मेधावी छात्र को सालाना ₹60,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
  • सीधा खाते में हस्तांतरण (DBT): यह राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे छात्र या उनके अभिभावक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
  • शैक्षणिक खर्चों में राहत: इस राशि का उपयोग छात्र अपनी कॉलेज फीस, किताबों की खरीदारी, हॉस्टल के खर्च और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कर सकते हैं।

किसान परिवारों के लिए इस योजना का महत्व

कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता सदैव बनी रहती है। कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि तो कभी बाजार में सही मूल्य न मिलना—इन कारणों से किसानों की आय स्थिर नहीं रहती। जब परिवार की प्राथमिकता राशन और दैनिक ज़रूरतें होती हैं, तब उच्च शिक्षा की फीस भरना एक भारी बोझ बन जाता है।

  • शिक्षा बीच में छूटने (Drop-out Rate) पर रोक: आर्थिक तंगी के कारण कई प्रतिभाशाली बच्चे माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ₹5,000 प्रति माह की यह छात्रवृत्ति ऐसे छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने का हौसला देती है।
  • समान अवसर की दिशा में कदम: यह योजना सुनिश्चित करती है कि धन का अभाव किसी भी होनहार बच्चे के सपनों के आड़े न आए। इससे ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच की शैक्षणिक खाई को पाटने में मदद मिलेगी।
  • मानसिक तनाव से मुक्ति: जब बच्चे की पढ़ाई का खर्च सरकार की सहायता से कवर हो जाता है, तो किसान माता-पिता पर से एक बड़ा आर्थिक और मानसिक तनाव कम होता है।

केंद्र और अन्य राज्य सरकारों की पूरक योजनाएं

कृषक परिवारों को सशक्त बनाने के लिए केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि कृषि और सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर भी विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं:

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है। अब तक करोड़ों किसान परिवारों को इसके माध्यम से सीधा लाभ पहुंच चुका है।
  • प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: यह योजना लघु एवं सीमांत किसानों के लिए वृद्धावस्था पेंशन सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिससे वे 60 वर्ष की आयु के बाद आत्मनिर्भर रह सकें।
  • शिक्षा से जुड़ी अन्य छात्रवृत्तियां: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं भी कृषि एवं विज्ञान के क्षेत्र में छात्रों को आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं।
  • अन्य राज्यों की स्थिति: राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी शिक्षा और कृषि के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं लागू हैं, परंतु उत्तर प्रदेश द्वारा विशेष रूप से किसान के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति राशि को ₹5,000 करना एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है।

चुनौतियां और भावी राह: क्या यह कदम पर्याप्त है?

यद्यपि ₹60,000 वार्षिक की छात्रवृत्ति एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन वर्तमान समय में मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस को ध्यान में रखते हुए यह राशि केवल प्राथमिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है:

आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण

अक्सर देखा जाता है कि जटिल कागजी कार्रवाई और तकनीकी जानकारी के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र छात्र सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए, आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, सरल और सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से सुलभ बनाया जाना चाहिए।

  • व्यापक जागरूकता अभियान : योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसकी जानकारी अंतिम छोर पर बैठे किसान तक पहुंचे। इसके लिए ग्राम पंचायतों, स्थानीय समाचार पत्रों और विद्यालयों के माध्यम से विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए।
  • समयबद्ध पारदर्शी वितरण : छात्रवृत्ति की राशि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत या नियमित अंतराल पर मिलना अत्यंत आवश्यक है। यदि राशि में विलंब होता है, तो छात्रों को प्रवेश लेने या फीस जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
  • समय-समय पर समीक्षा और विस्तार : महंगाई और शिक्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए सरकार को इस योजना के दायरे और राशि की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसके तहत कवर किया जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि को बढ़ाकर ₹5,000 प्रति माह करना केवल एक वित्तीय घोषणा नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत की मेधा को सम्मान देने और उन्हें सशक्त बनाने का एक दूरदर्शी प्रयास है। जब एक किसान का बच्चा शिक्षित होकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी या वैज्ञानिक बनता है, तो वह न केवल अपने परिवार की स्थिति बदलता है, बल्कि पूरे गांव और समाज के उत्थान का कारण बनता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो गरीबी के चक्र को तोड़ सकती है। यदि इस योजना का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता, सरलता और समयबद्धता के साथ किया जाए, तो यह उत्तर प्रदेश के लाखों किसान परिवारों के बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने में मील का पत्थर साबित होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Updated on:

07 Aug 2026 02:41 pm

Published on:

07 Aug 2026 02:41 pm

Hindi News / Patrika+ / उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना: कैसे मिलेगी आपके बच्चे को 5,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति, जानिए

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकान खोलने के लिए कहां मिलेगा लाइसेंस? समझे पूरी गाइड

Agricultural products and fertilizers shop
Patrika+

बिजली बिल कम करने के 5 स्मार्ट तरीके, हर महीने होगी बड़ी बचत

Electricity Bill Savings
Patrika+

अगस्त 2026 में बना रहे यात्रा का प्लान? जानिए कौन-सी तिथियां हैं सबसे शुभ

August 2026 Travel Muhurat
Patrika+

रेलवे क्रॉसिंग पर ROB-RUB स्थायी समाधान बन पाएगा? जानिए इनके फायदे और निर्माण की स्थिति?

ROB and RUB at railway crossings
Patrika+

पूजा स्थल की सही दिशा क्या हो: ये आसान टिप्स घर में लाएंगे सकारात्मक ऊर्जा!

Puja Room Vastu
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.