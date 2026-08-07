उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना: कैसे मिलेगी आपके बच्चे को 5,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति, जानिए

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि को बढ़ाकर ₹5,000 प्रति माह करना केवल एक वित्तीय घोषणा नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत की मेधा को सम्मान देने और उन्हें सशक्त बनाने का एक दूरदर्शी प्रयास है। जब एक किसान का बच्चा शिक्षित होकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी या वैज्ञानिक बनता है, तो वह न केवल अपने परिवार की स्थिति बदलता है, बल्कि पूरे गांव और समाज के उत्थान का कारण बनता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो गरीबी के चक्र को तोड़ सकती है। यदि इस योजना का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता, सरलता और समयबद्धता के साथ किया जाए, तो यह उत्तर प्रदेश के लाखों किसान परिवारों के बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने में मील का पत्थर साबित होगी।