भारत की पहली महिला ‘टॉप गन’: कैसे स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने तोड़ी सदियों पुरानी बंदिशें

MiG-21 को भारतीय वायुसेना का सबसे चुनौतीपूर्ण विमान माना जाता है। तेज गति, सीमित प्रतिक्रिया समय और कठिन लैंडिंग के कारण इसे कभी-कभी "फ्लाइंग कॉफिन" जैसे विवादित उपनामों से भी जोड़ा गया। हालांकि वायुसेना का कहना है कि उचित प्रशिक्षण और रखरखाव के साथ यह एक प्रभावी लड़ाकू विमान रहा है। ऐसे विमान को उड़ाकर ऑपरेशनल योग्यता हासिल करना किसी भी पायलट के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। भावना ने यह उपलब्धि उस समय हासिल की जब दुनिया अब भी महिला फाइटर पायलटों को लेकर संदेह से भरी हुई थी।