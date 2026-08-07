वर्षा का हर बूंद अमृत: घर में पानी बचाने के स्मार्ट उपाय जानिए

बारिश का पानी, जो अक्सर छत से बहकर नालों में चला जाता है, वास्तव में एक अमूल्य संसाधन साबित हो सकता है। इसे सही तरीके से संग्रहित और उपयोग करने से घर-परिवार में पानी की कमी दूर की जा सकती है और भूजल स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि बरसात के पानी को कैसे सुरक्षित रूप से जमा करें और उसका उपयोग करें।