वर्षा का हर बूंद अमृत: घर में पानी बचाने के स्मार्ट उपाय जानिए

वर्षा जल संचयन के उपाय। (फोटोः एआई)
बारिश का पानी, जो अक्सर छत से बहकर नालों में चला जाता है, वास्तव में एक अमूल्य संसाधन साबित हो सकता है। इसे सही तरीके से संग्रहित और उपयोग करने से घर-परिवार में पानी की कमी दूर की जा सकती है और भूजल स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि बरसात के पानी को कैसे सुरक्षित रूप से जमा करें और उसका उपयोग करें।
बरसात के पानी को सबसे पहले छत या किसी खुले सतह (जैसे आंगन, छज्जा) से इकट्ठा किया जाता है। यह पानी दो तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। एक, सीधे संग्रहण टैंक में डालकर घरेलू कार्यों में इस्तेमाल करना; दूसरा, इसे जमीन में रिसने (Groundwater Recharge) के लिए भेजना।
संग्रहित पानी का उपयोग फ्लश, कपड़े धोने, बागवानी जैसे कार्यों में किया जा सकता है। वहीं, भूजल पुनर्भरण से भूजल स्तर में सुधार होता है और भविष्य में बोरवेल सूखने की समस्या कम होती है।
छत से गिरने वाला पहला पानी अक्सर गंदा होता है। उसमें धूल, पत्ते और अन्य अशुद्धियां होती हैं। इसलिए इसे अलग निकालने के लिए “फर्स्ट-फ्लश डाइवर्टर” का उपयोग करें। उसके बाद पानी को छानकर टैंक या रिचार्ज पिट में भेजें।
सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे “Catch the Rain” अभियान, जिसका नारा है “Catch the rain, where it falls, when it falls”। इसमें राज्यों को बारिश के पानी को इकट्ठा करने और उसे उपयोग या भूजल पुनर्भरण के लिए संरचनाएं बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।
इसके अलावा, “जल शक्ति अभियान” (Jal Shakti Abhiyan) के तहत शहरों में “Aquifer Management Plan” तैयार कर, बारिश के पानी को भूजल में वापस भेजने की रणनीति बनाई जा रही है।
कई शहरों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाना अनिवार्य है, जैसे दिल्ली के Unified Building Bye Laws (2016) और Model Building Bye Laws (2016) में इस पर जोर दिया गया है।
राजस्थान के थार रेगिस्तान में पारंपरिक तांका (taanka), नाड़ी (naadi), बेरी (beri) जैसी संरचनाएं बारिश का पानी जमा करने में सदियों से काम आ रही हैं।
तांका एक भूमिगत जल-भंडारण प्रणाली है, जबकि जोहड़ (johad) एक सामुदायिक तालाब है, जो वर्षा का पानी जमा करता है और भूजल को पुनर्भरण करता है।
छोटे घरों में एक साधारण रेन बैरल (प्लास्टिक या सीमेंट का टैंक) छत के नीचे रखकर पाइप से जोड़ें। यह पानी बगीचे, कार धोने या फ्लश में काम आ सकता है।
यदि बजट हो, तो छत से पानी सीधे भूमिगत टैंक में भेजने वाला पूरा सिस्टम लगवाया जा सकता है, जिसमें फिल्टर, पंप और पाइपलाइन शामिल होती है।
|उपाय
|विवरण
|छत से कैच और स्टोर
|छत से पानी इकट्ठा कर टैंक में जमा करें
|भूजल पुनर्भरण
|अतिरिक्त पानी को रिचार्ज पिट या वेल में भेजें
|पारंपरिक संरचनाएं
|तांका, जोहड़ जैसे स्थानीय तरीके अपनाएं
|सरकारी अभियान
|Catch the Rain, जल शक्ति अभियान आदि से जुड़ें
|रखरखाव
|गटर, फिल्टर, टैंक की नियमित सफाई करें
बारिश का पानी एक मुफ्त और स्वच्छ स्रोत है। बस उसे सही तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। इससे घर का पानी तो बचता ही है, भूजल स्तर भी सुधरता है।
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