डंपिंग ग्राउंड से लैंडफिल और कचरे के पहाड़ तक, शहर के बाहर छिपी कचरे की पूरी कहानी

हर शहर में यह व्यवस्था एक जैसी नहीं है। जहां कचरे का बेहतर प्रबंधन है, वहां गीले कचरे से कंपोस्ट या बायोगैस बनाई जा सकती है, जबकि सूखे कचरे में से कागज, प्लास्टिक, धातु और दूसरी चीजें अलग करके रीसाइक्लिंग के लिए भेजी जाती हैं। जो कचरा उपयोग या प्रोसेसिंग के लायक नहीं बचता, उसे वैज्ञानिक लैंडफिल में भेजा जाना चाहिए। लेकिन कई शहरों में पुराना जमा कचरा अभी भी खुले डंपसाइट के रूप में मौजूद है। यही पुराने कचरे के ढेर समय के साथ 'कचरे के पहाड़' का रूप ले लेते हैं।