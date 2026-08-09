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Overhydration: ज्यादा पानी पीना क्या सच में फायदेमंद है? जानिए हाइड्रेशन का सही तरीका

हर दिन 8 गिलास पानी पीने का नियम कितना वैज्ञानिक है? जानिए ओवर-हाइड्रेशन के खतरे, किडनी की कार्यप्रणाली और सही मात्रा में पानी पीने का सही तरीका।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 09, 2026

Hydration

हाइड्रेशन का सही संतुलन (AI)

स्वास्थ्य और फिटनेस की दुनिया में एक बात जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वह यह है कि जितना ज्यादा पानी पियोगे, उतने ही स्वस्थ रहोगे। अक्सर वजन घटाने, त्वचा में निखार लाने और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के नाम पर दिन में 4 से 5 लीटर या उससे भी ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या यह सलाह पूरी तरह से सही है? क्या सच में ज्यादा पानी पीना हमेशा सेहत के लिए बेहतर होता है?

मेडिकल साइंस (Medical Science) और आधुनिक शोध कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी चीज की अति नुकसानदायक होती है, और यह नियम पानी पर भी लागू होता है। जरूरत से ज्यादा पानी पीना न केवल आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, बल्कि यह आपकी किडनी (Guards of Fluid Balance) पर अत्यधिक दबाव डालकर जानलेवा स्थिति भी पैदा कर सकता है। आइए गहराई से समझते हैं कि हाइड्रेशन और किडनी स्वास्थ्य का असल सच क्या है, 'ओवर-हाइड्रेशन' क्या होता है और आपको प्रतिदिन वास्तव में कितने पानी की आवश्यकता होती है।

Understanding Over-Hydration : ओवर-हाइड्रेशन क्या है?

जब हम डिहाइड्रेशन (Dehydration) की बात करते हैं, तो इसका मतलब शरीर में पानी की कमी से होता है। ठीक इसके विपरीत स्थिति को ओवर-हाइड्रेशन (Over-hydration) या वॉटर इंटॉक्सिकेशन (Water Intoxication) कहा जाता है।

जब आप शरीर की आवश्यकता और किडनी की निकास क्षमता (Excretory Capacity) से अधिक पानी पी लेते हैं, तो शरीर के तरल पदार्थों में इलेक्ट्रोलाइट्स (विशेषकर सोडियम) का संतुलन बिगड़ने लगता है।

हाइपोनेट्रेमिया (Hyponatremia): एक गंभीर स्थिति

हमारे रक्त में सोडियम का एक निश्चित स्तर होना अनिवार्य है, जो कोशिकाओं के बाहर और भीतर पानी के दबाव को नियंत्रित करता है। जब आप बहुत कम समय में अत्यधिक पानी पी लेते हैं, तो खून में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और सोडियम पतला (Dilute) हो जाता है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में Hyponatremia कहते हैं। जब सोडियम का स्तर गिरता है, तो शरीर का पानी कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने लगता है, जिससे कोशिकाओं में सूजन आने लगती है। जब यह सूजन मस्तिष्क की कोशिकाओं (Brain Cells) में होती है, तो इसे 'सेरेब्रल एडिमा' (Cerebral Edema) कहा जाता है। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं:

  • सिरदर्द, मतली और उल्टी आना
  • मानसिक भ्रम (Confusion) और चिड़चिड़ापन
  • मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी
  • गंभीर मामलों में दौरे (Seizures) पड़ना, कोमा में जाना या मृत्यु होना

किडनी पर अतिरिक्त दबाव कैसे पड़ता है?

हमारी किडनी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इसका मुख्य कार्य रक्त को फिल्टर करना, अपशिष्ट पदार्थों (Toxins) को बाहर निकालना और शरीर में पानी तथा खनिजों के संतुलन को बनाए रखना है।

  • फिल्ट्रेशन की एक सीमा होती है: एक स्वस्थ वयस्क की किडनी प्रति घंटे औसतन 800 से 1000 मिलीलीटर (लगभग 1 लीटर) पानी ही बाहर निकाल सकती है। यदि आप एक ही घंटे में 2 से 3 लीटर पानी पी लेते हैं, तो किडनी उस अतिरिक्त पानी को तुरंत बाहर निकालने में असमर्थ हो जाती है। परिणामस्वरूप, वह पानी रक्त प्रवाह में जमा होने लगता है।
  • ओवर-फिल्ट्रेशन और थकावट: जब आप लगातार बिना प्यास के भी लीटरों पानी पीते रहते हैं, तो किडनी के सूक्ष्म फिल्टरों (Nephrons) को लगातार काम करना पड़ता है। हालांकि किडनी इस अतिरिक्त कार्यभार को कुछ समय तक संभाल सकती है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने से किडनी के कार्यप्रणाली पर तनाव बढ़ता है।

(The Myth of 8 Glasses) : '8 गिलास पानी' का मिथक

हम सबने कभी न कभी '8x8 Rule' के बारे में सुना है, यानी दिन में 8 बार 8 औंस (लगभग 240 मिली) पानी पीना, जो कुल मिलाकर करीब 2 लीटर होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नियम का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है।

यह मिथक संभवतः 1945 में अमेरिकी 'खाद्य और पोषण बोर्ड' (Food and Nutrition Board) की एक सिफारिश से शुरू हुआ था, जिसमें कहा गया था कि वयस्कों को प्रतिदिन लगभग 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन लोग इसके बाद का महत्वपूर्ण वाक्य पढ़ना भूल गए, जिसमें लिखा था: इस मात्रा का अधिकांश हिस्सा हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से ही प्राप्त हो जाता है।

फल, सब्जियां, दाल, चाय, दूध और सूप इन सभी चीजों में पानी की प्रचुर मात्रा होती है जो हमारी दैनिक हाइड्रेशन आवश्यकता का लगभग 20% से 30% हिस्सा पूरा करती है।

हर व्यक्ति की पानी की जरूरत अलग क्यों होती है?

पानी की आवश्यकता कोई 'वन-साइज-फिट्स-ऑल' (One size fits all) फॉर्मूला नहीं है। यह कई कारकों पर निर्भर करती है:

  • शारीरिक गतिविधि (Physical Activity): कसरत या भारी काम करने वाले लोगों को पसीने के रूप में निकलने वाले तरल की भरपाई के लिए अधिक पानी चाहिए।
  • मौसम और जलवायु (Climate): गर्म और आर्द्र (Humid) मौसम में शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि सर्दियों या एसी में बैठने वालों को कम।
  • आहार (Diet): यदि आपके भोजन में खीरा, तरबूज, संतरा और हरी सब्जियां शामिल हैं, तो आपको सादे पानी की कम जरूरत पड़ेगी।
  • स्वास्थ्य स्थिति (Health Status): बुखार, उल्टी या दस्त की स्थिति में शरीर से पानी तेजी से निकलता है, तब अधिक पानी की जरूरत होती है। वहीं, किडनी रोग या हार्ट फेलियर के मरीजों को डॉक्टर पानी सीमित मात्रा में पीने की सलाह देते हैं।

सही हाइड्रेशन का पता कैसे लगाएं?

आपको किसी ऐप या टाइमर की जरूरत नहीं है; आपका शरीर खुद आपको बताता है कि उसे कितने पानी की जरूरत है:

प्यास का तंत्र (Thirst Mechanism): मानव शरीर का प्यास का तंत्र बहुत सटीक होता है। जब शरीर में पानी की 1-2% कमी होती है, तो दिमाग तुरंत प्यास का संकेत भेजता है। जब प्यास लगे, तभी पानी पिएं।

यूरिन का रंग (Urine Color Test):

  • गहरा पीला (Dark Yellow): यह डिहाइड्रेशन का संकेत है। आपको पानी पीने की जरूरत है।
  • हल्का पीला/स्ट्रॉ कलर (Pale Yellow): यह आदर्श स्थिति है। आपका शरीर पूरी तरह से संतुलित और स्वस्थ है।
  • पूरी तरह पारदर्शी/पानी जैसा (Crystal Clear): यह इस बात का संकेत है कि आप आवश्यकता से अधिक पानी पी रहे हैं। अपने पानी की मात्रा थोड़ी कम करें।

पानी पीने के कुछ सुनहरे नियम (Smart Hydration Habits)

  • एक साथ बहुत सारा पानी न पिएं: पानी को हमेशा घूंट-घूंट (Sip by sip) करके पिएं, ताकि यह लार के साथ मिलकर पेट में जाए और पाचन क्रिया सुचारू रहे।
  • खड़े होकर पानी पीने से बचें: बैठकर आराम से पानी पीना पाचन तंत्र और जोड़ों के लिए बेहतर माना जाता है।
  • भोजन के तुरंत बाद ज्यादा पानी न पिएं: खाने के ठीक बाद अत्यधिक पानी पीने से पाचक अग्नि (Digestive Enzymes) मंद पड़ जाती है, जिससे पाचन धीमा हो जाता है। भोजन के 30-45 मिनट बाद पानी पीना श्रेयस्कर है।
  • बर्फ का अत्यधिक ठंडा पानी न पिएं: बहुत ठंडा पानी पीने से पाचन संबंधी समस्याएं और गले में खराश हो सकती है। मटके का या सामान्य तापमान का पानी सबसे उत्तम है।

शरीर के लिए पानी अमृत के समान है, लेकिन केवल तब तक जब तक इसका सेवन संतुलन में किया जाए। किसी ट्रेंड या भ्रामक सलाह के बहकावे में आकर जबरदस्ती लीटरों पानी पीना बंद करें। अपने शरीर के प्राकृतिक संकेतों (प्यास और यूरिन का रंग) को सुनें और समझें। सीमित और सही मात्रा में पिया गया पानी ही आपकी किडनी को सुरक्षित रखेगा और आपको वास्तविक अर्थों में स्वस्थ बनाएगा।

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Updated on:

09 Aug 2026 06:56 pm

Published on:

09 Aug 2026 06:56 pm

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