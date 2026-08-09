Overhydration: ज्यादा पानी पीना क्या सच में फायदेमंद है? जानिए हाइड्रेशन का सही तरीका

हमारे रक्त में सोडियम का एक निश्चित स्तर होना अनिवार्य है, जो कोशिकाओं के बाहर और भीतर पानी के दबाव को नियंत्रित करता है। जब आप बहुत कम समय में अत्यधिक पानी पी लेते हैं, तो खून में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और सोडियम पतला (Dilute) हो जाता है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में Hyponatremia कहते हैं। जब सोडियम का स्तर गिरता है, तो शरीर का पानी कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने लगता है, जिससे कोशिकाओं में सूजन आने लगती है। जब यह सूजन मस्तिष्क की कोशिकाओं (Brain Cells) में होती है, तो इसे 'सेरेब्रल एडिमा' (Cerebral Edema) कहा जाता है। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं: