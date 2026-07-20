क्या जानवर इंसानों से पहले जान लेते हैं मौसम का हाल? जानिए चींटियों, मोर, मेंढकों के संकेत और विज्ञान

मौसम का हाल जानने के लिए इंसान की पहली पाठशाला प्रकृति ही थी। आधुनिक विज्ञान ने हमें उपग्रह और रडार दे दिए हैं, लेकिन सदियों पुराने लोकज्ञान में छिपे कई संकेत आज भी वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का केंद्र बने हुए हैं। जानवर मौसम का भविष्य नहीं जानते, लेकिन वे वातावरण में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को अपनी तीव्र इंद्रियों से इंसानों से पहले महसूस कर लेते हैं। यही वजह है कि अक्सर मौसम बदलने से पहले उनका बदला हुआ व्यवहार दिखाई देता है। शायद इसी कारण भारतीय गांवों में आज भी जब कोई मोर नाचता है या चींटियां कतार बनाकर घर बदलती हैं, तो लोग अनायास ही आसमान की ओर देख लेते हैं। क्या आपके यहां भी है ऐसी कोई मान्यता जो बता देती है इस बार कैसी होगी बारिश, कैसा रहेगा मौसम?