PICS: रूस से अलवर पहुंचा अजीत चौधरी का शव, जवान बेटे की अर्थी देख बिलख पड़े माता-पिता

रूस के ऊफा की बश्किर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने गया अजीत चौधरी 19 अक्टूबर को हॉस्टल से दूध लाने की कहकर निकला था, जो वापस नहीं लौटा था। 20 अक्टूबर को अजीत के जैकेट व मोबाइल एक रिवर के पास मिले थे। बाद में 6 नवम्बर को उसका शव बांध में मिला।