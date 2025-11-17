Patrika LogoSwitch to English

PICS: रूस से अलवर पहुंचा अजीत चौधरी का शव, जवान बेटे की अर्थी देख बिलख पड़े माता-पिता

रूस में एमबीबीएस करने गए छात्र अजीत चौधरी का शव सोमवार को एक बजे पैतृक गांव कफनवाड़ा पहुंचते ही गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया।

अलवर

image

kamlesh sharma

Nov 17, 2025

MBBS student Funeral

रूस में एमबीबीएस करने गए छात्र अजीत चौधरी का शव सोमवार को एक बजे पैतृक गांव कफनवाड़ा पहुंचते ही गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया।

MBBS student Funeral

जवान बेटे की अर्थी देखकर पिता-माता व बहन-भाई व परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। आंखों से आंसू नहीं रुके।

MBBS student Funeral

परिजनों का विलाप देख लोगों की आंखें नम हो गई। एसडीएम अर्चना चौधरी व अन्यों ने छात्र की मां, बहन व परिवार की अन्य महिलाओं को ढांढस बंधाया।

MBBS student Funeral

दिल्ली एयरपोर्ट से कागजी कार्रवाई के बाद एम्बुलेंस से अलवर लाए। यहां सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड ने री-पोस्टमार्टम किया। इसके बाद पैतृक गांव कफनवाड़ा ले गए, जहां गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया।

MBBS student Funeral

रूस के ऊफा की बश्किर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने गया अजीत चौधरी 19 अक्टूबर को हॉस्टल से दूध लाने की कहकर निकला था, जो वापस नहीं लौटा था। 20 अक्टूबर को अजीत के जैकेट व मोबाइल एक रिवर के पास मिले थे। बाद में 6 नवम्बर को उसका शव बांध में मिला।

Published on:

17 Nov 2025 06:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Photos / PICS: रूस से अलवर पहुंचा अजीत चौधरी का शव, जवान बेटे की अर्थी देख बिलख पड़े माता-पिता

