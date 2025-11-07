Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कार पलटी, एक जने की मौत, 4 घायल… देखें फोटो गैलेरी ….

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार रात करीब 1:30 बजे चैनल नंबर 122/01 खोहरा व पिनान रेस्ट एरिया के बीच तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार धमरेड निवासी कप्तान ङ्क्षसह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार जने धर्मेन्द्र (26) पुत्र पप्पूराम जागा, जितेंद्र पुत्र पप्पूराम जागा वार्ड नंबर 6 निवासी राजगढ़, राकेश (21) पुत्र जगदीश व डेनी (30) पुत्र पप्पूराम निवासी बारला बास राजगढ़ गंभीर घायल हो गए। घायलों को पिनान सीएचसी पहुंचाया, जहां से चारों को अलवर रेफर कर दिया। अलवर में जितेंद्र व राकेश का उपचार चल रहा है, जबकि डेनी जागा व धर्मेन्द्र जागा को जयपुर रेफर कर दिया। मृतक का लक्ष्मणगढ़ सीएचसी में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। हैड कांस्टेबल भभल खान ने बताया कि राजगढ़ के जितेंद्र ने तीन दिन पहले एक स्कॉर्पियो कार खरीदी थी। कार सवार सभी युवक दिल्ली से कार को मॉडिफाई करवाकर देर रात वापस लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार के कारण चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और कार पांच-सात बार पलटी खाती हुई सडक़ किनारे जा गिरी। हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद व वाहन चालकों ने घटना की जानकारी पुलिस व एम्बुलेंस को दी। सूचना पर एम्बुलेंस व पुलिस पहुंची और लोगों के सहयोग से कार में फंसे लोगों को बड़ी मशक्कत से निकाला। मृतक शादीशुदा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: परिजनों ने बताया कि कप्तान ङ्क्षसह तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके एक लडक़ा व एक लडक़ी है। पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे मृतक के दोनों भाइयों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। उनकी तबीयत बिगड़ गई। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। कप्तान वाहनों को खरीदने-बेचने का काम करता था और मिलनसार था।

अलवर

image

kailash Sharma

Nov 07, 2025

लक्ष्मणगढ़. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई कार।

मृतक कप्तानसिंह

घायल धर्मेन्द्र

घायल डेनी जागा

घायल जितेन्द्र

Published on:

07 Nov 2025 11:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Photos / दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कार पलटी, एक जने की मौत, 4 घायल… देखें फोटो गैलेरी ….

