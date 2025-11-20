राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर बस्तर के कलाकारों की प्रस्तुति, देखें तस्वीरें

अंबिकापुर में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ है। इस दौरान मंच पर बस्तर के कलाकारों द्वारा भव्य प्रस्तुति दी गई।
कार्यक्रम में मुर्मू ने कहा कि हम बिरसा मुंडा की पीढ़ी हैं। आदिवासी संस्कृति को मैं पहले भी जीती थी और अब भी जीती हूं।
जल, जंगल और जमीन के साथ आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें आदिवासी संस्कृति को बचाना है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने आदिवासी युवाओं को सम्मानित किया। साथ ही वैद्यों और देवस्थलों से जुड़ी योजना मुख्यमंत्री वैद्यराज सम्मान योजना और मुख्यमंत्री ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ किया।
राष्ट्रपति के मंच पर पधारने से पूर्व बस्तर से आए कलाकारों ने नृत्य गीत की प्रस्तुति दी। इसके अलावा अन्य कलाकारों ने भी प्रस्तुतियां दीं।
