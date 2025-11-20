राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर बस्तर के कलाकारों की प्रस्तुति, देखें तस्वीरें

राष्ट्रपति मुर्मू ने आदिवासी युवाओं को सम्मानित किया। साथ ही वैद्यों और देवस्थलों से जुड़ी योजना मुख्यमंत्री वैद्यराज सम्मान योजना और मुख्यमंत्री ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ किया।