घोघोपुरी मार्ग के मेंटेनेंस से ग्रामीणों का आवागमन हुआ सुगम
गुरुर विकासखंड के ग्राम घोघोपुरी (भरदा) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित मार्ग का त्वरित रूप से संधारण किया गया। फलस्वरूप ग्रामीणों को आवागमन में सुगमता हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता शत्रुघ्न ध्रुव ने बताया कि मेन रोड घोघोपुरी की लंबाई 2.97 किमी है। 52 लाख 95 हजार रुपए की राशि 2024-25 में स्वीकृत हुई थी। मार्ग का निर्माण 3 जून 2025 को पूर्ण हुआ था। वर्तमान में सड़क 5 वर्ष की संधारण अवधि में है। मार्ग में विगत दिनों भारी वाहन के आवागमन होने से पानी निकासी के लिए लगाई गई पाइप स्थल पर सड़क धंस गई थी। जिसे विभाग ने त्वरित डब्ल्यूएमएम और इमल्सन से भरकर संधारित कर दिया है। वर्तमान में सड़क की स्थिति अच्छी एवं लोगों के आवागमन में सुविधा प्रदान कर रही है।