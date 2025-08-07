रक्षाबंधन पर बाजार सजा, नई और फैंसी राखियों की डिमांड अधिक, दाम भी बढ़े... PHOTO

Raksha Bandhan 2025: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जिला मुख्यालय में रखियों का बाजार सज चुका है। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त को है। बाजारों में तरह-तरह की राखियां देखने को मिल रही हैं।
राखियों की कई तरह की वैरायटी बाजार में उपलब्ध है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधने खास तरह की राखियां और रेशम की डोरियां खरीद रही हैं। बाजार में नई डिजाइन की राखियों का पसंद किया जा रहा है।
इस बार पिछले साल की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत की महंगाई बढ़ी है। नई और फेंसी राखियों के दाम ज्यादा हैं। त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं। बहनें राखियां लेने पहुंच रही हैं। बच्चों के लिए विशेष तौर पर राखियां बाजार में बिक रही हैं।
मोटू पतलू व डोरेमोन, छोटा भीम वाली राखियां बच्चों को भा रही : ब्रेसलेट डिजाइन वाली राखियां युवाओं व बच्चों को खूब भा रही हैं। इनमें स्टोन वर्क, जरदोजी, मिरर वर्क और रेशमी धागों का संयोजन दिखाई दे रहा है। इन डिजाइनों में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा मेल दिखता है।
बच्चों को सॉट टॉयज डोरेमोन, शिनचैन, छोटा भीम, मोटू-पट्लू, स्पाइडरमैन और बाहुबली जैसे मशहूर कार्टून किरदारों पर आधारित राखियां बच्चों को खूब लुभा रही हैं। लाइट, स्पिनर और यूजिक जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं।
