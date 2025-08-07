7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालोद

रक्षाबंधन पर बाजार सजा, नई और फैंसी राखियों की डिमांड अधिक, दाम भी बढ़े… PHOTO

Raksha Bandhan 2025: बालोद जिले में जिला मुख्यालय में रखियों का बाजार सज चुका है। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त को है। बाजारों में तरह-तरह की राखियां देखने को मिल रही हैं।

बालोद

Shradha Jaiswal

Aug 07, 2025

रक्षाबंधन पर बाजार सजा, नई और फैंसी राखियों की डिमांड अधिक, दाम भी बढ़े... PHOTO

Raksha Bandhan 2025: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जिला मुख्यालय में रखियों का बाजार सज चुका है। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त को है। बाजारों में तरह-तरह की राखियां देखने को मिल रही हैं।

रक्षाबंधन पर बाजार सजा, नई और फैंसी राखियों की डिमांड अधिक, दाम भी बढ़े... PHOTO

राखियों की कई तरह की वैरायटी बाजार में उपलब्ध है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधने खास तरह की राखियां और रेशम की डोरियां खरीद रही हैं। बाजार में नई डिजाइन की राखियों का पसंद किया जा रहा है।

रक्षाबंधन पर बाजार सजा, नई और फैंसी राखियों की डिमांड अधिक, दाम भी बढ़े... PHOTO

इस बार पिछले साल की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत की महंगाई बढ़ी है। नई और फेंसी राखियों के दाम ज्यादा हैं। त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं। बहनें राखियां लेने पहुंच रही हैं। बच्चों के लिए विशेष तौर पर राखियां बाजार में बिक रही हैं।

रक्षाबंधन पर बाजार सजा, नई और फैंसी राखियों की डिमांड अधिक, दाम भी बढ़े... PHOTO

मोटू पतलू व डोरेमोन, छोटा भीम वाली राखियां बच्चों को भा रही : ब्रेसलेट डिजाइन वाली राखियां युवाओं व बच्चों को खूब भा रही हैं। इनमें स्टोन वर्क, जरदोजी, मिरर वर्क और रेशमी धागों का संयोजन दिखाई दे रहा है। इन डिजाइनों में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा मेल दिखता है।

रक्षाबंधन पर बाजार सजा, नई और फैंसी राखियों की डिमांड अधिक, दाम भी बढ़े... PHOTO

बच्चों को सॉट टॉयज डोरेमोन, शिनचैन, छोटा भीम, मोटू-पट्लू, स्पाइडरमैन और बाहुबली जैसे मशहूर कार्टून किरदारों पर आधारित राखियां बच्चों को खूब लुभा रही हैं। लाइट, स्पिनर और यूजिक जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Raksha Bandhan 2025

Updated on:

07 Aug 2025 12:10 pm

Published on:

07 Aug 2025 12:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / रक्षाबंधन पर बाजार सजा, नई और फैंसी राखियों की डिमांड अधिक, दाम भी बढ़े… PHOTO

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

3.22 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ, दुर्ग रीजन में फिर लागू हुई मुफ्त बिजली योजना…

3.22 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ, दुर्ग रीजन में फिर लागू हुई मुफ्त बिजली योजना...(photo-patrika)
बालोद

राखियों में दिखा गांव का रंग! बालोद में धान और बांस से बनी राखी, अब तक 7 हजार बिक चुकी…

राखियों में दिखा गांव का रंग! बालोद में धान (photo-patrika)
बालोद

CG News : तहसीलदार और नायब तहसीलदार की हड़ताल, लोग परेशान

साहब हड़ताल पर हैं, इसलिए हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं, ना ही प्रकरणों की सुनवाई हो रही है। जिले के सभी सात तहसील कार्यालयों का यह हाल है। एक सप्ताह से लोग परेशान हैं।
बालोद

CG News: गन्ना भुगतान न मिलने से किसानों में नाराजगी, डिप्टी सीएम से लगाई गुहार

गन्ना भुगतान न मिलने से किसानों में नाराजगी(photo-patrika)
बालोद

मुर्गियों का शिकार करने पहुंचा तेंदुआ जाल में फंसा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू…

मुर्गियों का शिकार करने पहुंचा तेंदुआ जाल में फंसा(photo-patrika)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.