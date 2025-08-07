रक्षाबंधन पर बाजार सजा, नई और फैंसी राखियों की डिमांड अधिक, दाम भी बढ़े... PHOTO

मोटू पतलू व डोरेमोन, छोटा भीम वाली राखियां बच्चों को भा रही : ब्रेसलेट डिजाइन वाली राखियां युवाओं व बच्चों को खूब भा रही हैं। इनमें स्टोन वर्क, जरदोजी, मिरर वर्क और रेशमी धागों का संयोजन दिखाई दे रहा है। इन डिजाइनों में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा मेल दिखता है।