Balotara Horrific Road Accident : राजस्थान में एक और बड़ा सड़क हादसा, 4 व्यक्तियों की जिंदा जलने से मौत, देखें तस्वीरें

Balotara Horrific Road Accident : बालोतरा में ट्रेलर-स्कॉर्पियो की आमने सामने भीषण टक्कर में चार व्यक्तियों की जिंदा जलने से मौके पर मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। जले हुए वाहन और पोटलियों में रखे अवशेष देखकर परिजन बिलख पड़े। देखें तस्वीरें।

2 min read

बाड़मेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 16, 2025

Balotara Horrific Road Accident

Balotara Horrific Road Accident : बालोतरा में आज सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। बालोतरा में ट्रेलर-स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर में चार व्यक्तियों की जिंदा जलने से मौत हो गई। साथ एक गंभीर रुप से घायल को जोधपुर रैफर किया गया है। ये सभी जोधपुर से गुड़ामालानी जा रहे थे। सभी गुड़ामालानी के डाभड़ के निवासी है।

Balotara Horrific Road Accident

Balotara Horrific Road Accident : सड़क हादसे के बाद जली हुई ट्रेलर-स्कॉर्पियो।

Balotara Horrific Road Accident

Balotara Horrific Road Accident : मौके पर पहुंचे अफसर।

Balotara Horrific Road Accident

Balotara Horrific Road Accident : जली हुई ट्रेलर-स्कॉर्पियो देखकर उसकी गंभीरता का अंदाजा लेते अफसर।

Balotara Horrific Road Accident

Balotara Horrific Road Accident : हालात का जायजा लेते हुए प्रशासनिक अफसर। RGT कंपनी और नगर परिषद की फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

Balotara Horrific Road Accident

Balotara Horrific Road Accident : आग इतनी विकराल थी कि स्कॉर्पियो के दरवाजे जाम हो गए और चार युवक भीतर ही फंस गए। कुछ ही मिनटों में वाहन आग के गोले में तब्दील हो गया।

Balotara Horrific Road Accident

Balotara Horrific Road Accident : सड़के हादसे के बाद लगे जाम को अफसरों ने हटाया।

Published on:

16 Oct 2025 08:07 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Photos / Balotara Horrific Road Accident : राजस्थान में एक और बड़ा सड़क हादसा, 4 व्यक्तियों की जिंदा जलने से मौत, देखें तस्वीरें

