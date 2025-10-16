Balotara Horrific Road Accident : राजस्थान में एक और बड़ा सड़क हादसा, 4 व्यक्तियों की जिंदा जलने से मौत, देखें तस्वीरें

Balotara Horrific Road Accident : बालोतरा में आज सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। बालोतरा में ट्रेलर-स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर में चार व्यक्तियों की जिंदा जलने से मौत हो गई। साथ एक गंभीर रुप से घायल को जोधपुर रैफर किया गया है। ये सभी जोधपुर से गुड़ामालानी जा रहे थे। सभी गुड़ामालानी के डाभड़ के निवासी है।