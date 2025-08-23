CG Congress Protest: बस्तर में टोल प्लाजा पर हंगामा, कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन, देखें photo…

कांग्रेस नेताओं का कहना था कि बस्तर के वाहन चालकों से जबरन टोल वसूली की जा रही है, जबकि यहां के लोगों को पहले ही खराब सड़कों और अधूरी सुविधाओं की मार झेलनी पड़ रही है। उनका तर्क था कि जब तक सड़कें पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो जातीं, तब तक टोल वसूली बंद की जाए।