बस्तर

CG Congress Protest: बस्तर में टोल प्लाजा पर हंगामा, कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन, देखें photo…

CG Congress Protest: पत्रिका अभियान *‘सीजी 17 मांगे टोल से आज़ादी’* के बीच बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को **बढ़ईगुड़ा टोल प्लाजा** पर जोरदार प्रदर्शन किया।

बस्तर

Shradha Jaiswal

Aug 23, 2025

पत्रिका अभियान ‘सीजी 17 मांगे टोल से आज़ादी’ के बीच बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को बढ़ईगुड़ा टोल प्लाजा पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्लाजा को जाम कर दिया और सीजी-17 पासिंग वाहनों को बिना टोल टैक्स दिए गुजरवाया।

कांग्रेस नेताओं का कहना था कि बस्तर के वाहन चालकों से जबरन टोल वसूली की जा रही है, जबकि यहां के लोगों को पहले ही खराब सड़कों और अधूरी सुविधाओं की मार झेलनी पड़ रही है। उनका तर्क था कि जब तक सड़कें पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो जातीं, तब तक टोल वसूली बंद की जाए।

इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस आमने-सामने हो गए। पुलिस ने जाम खत्म कराने की कोशिश की तो बहस और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को काबू में कर लिया गया।

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर बस्तर क्षेत्र में स्थानीय वाहनों को टोल से मुक्त नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं, पुलिस और टोल प्रबंधन ने पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की है।

Published on:

23 Aug 2025 05:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / CG Congress Protest: बस्तर में टोल प्लाजा पर हंगामा, कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन, देखें photo…

