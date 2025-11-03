CG News: नवंबर में सावन जैसा नजारा… बारिश से हाफ नदी में फिर बाढ़ जैसे हालात, देखें

CG News: 10 अगस्त को हाफ नदी के एनीकेट से बह रहे पानी की तस्वीर लेते समय लगा कि सावन नहीं कार्तिक का नजारा है।
CG News: 1 नवंबर को फिर वही नजारा दिखा— नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए।
CG News: असमय बारिश से मौसम की अनियमितता स्पष्ट हो रही है।
CG News: पंडरिया ब्लॉक में हुई भारी वर्षा से हाफ नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया।
CG News: नवंबर में नदी में इतनी तेज़ धारा और उफान लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया।
CG News: विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति मौसमी बदलाव और जलवायु असंतुलन का संकेत है।
बड़ी खबरेंView All
बेमेतरा
छत्तीसगढ़