CG News: नवंबर में सावन जैसा नजारा… बारिश से हाफ नदी में फिर बाढ़ जैसे हालात, देखें

पंडरिया ब्लॉक में हुई भारी बारिश से हाफ नदी में नवंबर माह में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम के बदलते रुख ने लोगों को चौंका दिया है।

2 min read
Google source verification

बेमेतरा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 03, 2025

CG News

10 अगस्त को हाफ नदी के एनीकेट से बह रहे पानी की तस्वीर लेते समय लगा कि सावन नहीं कार्तिक का नजारा है।

CG News

1 नवंबर को फिर वही नजारा दिखा— नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए।

CG News

असमय बारिश से मौसम की अनियमितता स्पष्ट हो रही है।

CG News

पंडरिया ब्लॉक में हुई भारी वर्षा से हाफ नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया।

CG News

नवंबर में नदी में इतनी तेज़ धारा और उफान लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया।

CG News

विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति मौसमी बदलाव और जलवायु असंतुलन का संकेत है।

Published on:

03 Nov 2025 04:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bemetara / Photos / CG News: नवंबर में सावन जैसा नजारा… बारिश से हाफ नदी में फिर बाढ़ जैसे हालात, देखें

बेमेतरा

छत्तीसगढ़

सरकारी दावा बनाम हकीकत! सड़क हादसे के घायलों को अब तक नहीं मिला कैशलेस इलाज का लाभ

सरकारी दावा और जमीनी हकीकत अलग-अलग (photo source- Patrika)
बेमेतरा

CG Suspend News: कलेक्ट्रेट में नशे में धुत मिला शिक्षा विभाग का भृत्य, डीईओ ने तत्काल किया निलंबित

नशे में धुत मिला शिक्षा विभाग का भृत्य (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बेमेतरा

CG News: 265 मवेशियों की मौत से मचा हड़कंप, 4 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज, सामने आई ये बड़ी वजह!

गाय (फोटो सोर्स- Unsplash)
बेमेतरा

CG News: इस जिले के 425 पंचायतों का बड़ा फैसला, कहा- अब नहीं उगाएंगे ग्रीष्मकालीन धान… जानें क्या है वजह?

धान की फसल (Photo-IANS)
बेमेतरा

CG News: शिवनाथ के एनीकट से किशोर का पैर फिसला, 15 वर्षीय बालक की डूबने से मौत

CG News: शिवनाथ के एनीकट से किशोर का पैर फिसला, 15 वर्षीय बालक की डूबने से मौत
बेमेतरा
