भोपाल शहीदों की स्मृति को समर्पित लॉकर नया रूप में तैयार पुलिस स्मृति दिवस की तैयारियाँ पूरी पुलिस शहीद स्मारक का नया स्वरूप अब और भी आकर्षक बन गया स्मारक के आसपास राजस्थान के सुंदर पत्थरों वहीं परिसर में पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने फोटो देखें

2 min read

भोपाल

image

Ajay Sharma

Oct 11, 2025

mp news

शहीदों की स्मृति को समर्पित लॉकर नया रूप में तैयार होता हुआ

mp news

पुलिस दिवस की तैयारी के लिए रिहर्सल शुरू हुई

mp news

अमर जवान प्रतिमा के पास दो बंदूक लगाई जा रही है और लॉकर

mp news

अमर जवान प्रतिमा के पास दो बंदूक लगाई जा रही है और लॉकर

mp news

अमर जवान प्रतिमा के पास दो बंदूक लगाई जा रही है और लॉकर

mp news

स्मारक के आसपास राजस्थान के सुंदर पत्थरों वहीं परिसर में पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने

mp news

शहीदों की स्मृति

mp news

स्मारक के आसपास राजस्थान के सुंदर पत्थरों वहीं परिसर में पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने

mp news

बाहर और परिसर में पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने के लिए पौध रोपण किया जा रहा है

Published on:

11 Oct 2025 04:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Photos / भोपाल शहीदों की स्मृति को समर्पित लॉकर नया रूप में तैयार पुलिस स्मृति दिवस की तैयारियाँ पूरी पुलिस शहीद स्मारक का नया स्वरूप अब और भी आकर्षक बन गया स्मारक के आसपास राजस्थान के सुंदर पत्थरों वहीं परिसर में पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने फोटो देखें

