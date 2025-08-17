भोपाल आज रात श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं किए दर्शन बच्चों ने परिजन के कंधों पर बैठकर श्रद्धालुओं की लगी लंबी लाइन दृश्य बिड़ला मंदिर फोटो अजय शर्मा भोपाल

श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मोबाइल से वीडियो बनाते हुए भक्त
लड्डू गोपाल के जन्म का बच्चों में भी दिखा उत्साह
लड्डू गोपाल के जन्म का बच्चों में भी दिखा उत्साह
बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु
श्री कृष्ण जन्मोत्सव होते ही आरती करते हुए पंडित
पिता के कंधे पर बैठ लड्डू गोपाल के दर्शन करता हुआ बच्चा
बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु
लाइटिंग से जगमग बिड़ला मंदिर
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
एमपी के 28 जिलों में बनेगी ‘एयरस्ट्रिप’: 5 जिलों में बनेंगे ‘हेलीपैड’, विमानन विभाग ने कलेक्टरों से मांगे प्रस्ताव
NCERT पाठ्यक्रम में देश विभाजन का जिम्मेदार ठहराए जाने पर भड़की कांग्रेस, पूर्व मंत्री बोले- ये थे असल जिम्मेदार