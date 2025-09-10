Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

विकास खंड स्तरीय बालरंग सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2025 शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय किया गया जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सुगम संगीत,वादन,शास्त्रीय नृत्य ,लोक गीत एवं लोक नृत्य फोटो देखें

भोपाल

Ajay Sharma

Sep 10, 2025

mp news

प्रतियोगिता से पहले एक दूसरे को तैयार करते हुए स्टूडेंट्स

mp news

मेकअप करती हुई छात्रा

mp news

मोबाइल से सेल्फी लेते हुए स्टूडेंट्स

mp news

लोक गीत की प्रस्तुति देते छात्र

mp news

विकास खंड स्तरीय बालरंग सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2025 में लोक नृत्य की प्रस्तुति

mp news

मोबाइल फोन से लोक नृत्य की प्रस्तुति कैद करती हुई छात्रा

mp news

विकास खंड स्तरीय बालरंग सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2025 में लोक नृत्य की प्रस्तुति

Published on:

10 Sept 2025 09:11 pm

