भोपाल

‘हरि प्रणाम’ में गूंजी बांसुरी—पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बांधा समां देखें photos

भोपाल। भारत भवन की 44वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। इस अवसर पर ‘हरि प्रणाम’ श्रृंखला के तहत पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उनके शिष्यों ने मनमोहक बांसुरी वादन से भारत भवन को सुरों की सरिता से सराबोर कर दिया।

भोपाल

image

Ajay Sharma

Feb 14, 2026

mp news

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया सम्मान हरिप्रसाद चौरसिया का

mp news

शिष्यों ने बांसुरी वादन से समां बांधा

mp news

पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी वादन से समां बांधा

mp news

पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उनके शिष्यों ने बांसुरी वादन से समां बांध दिया

mp news

पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उनके शिष्यों ने बांसुरी वादन से समां बांध दिया

mp news

पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी वादन से समां बांधा

mp news

पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उनके शिष्यों ने बांसुरी वादन से समां बांध दिया

mp news

दर्शक

mp news

पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उनके शिष्यों ने बांसुरी वादन से समां बांध दिया

14 Feb 2026 11:19 am

