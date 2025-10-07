Patrika LogoSwitch to English

वन्य प्राणी सप्ताह के समापन पर आयोजित फेस पेंटिंग कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने रंगों के माध्यम से प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति अपने प्रेम और जागरूकता को अनूठे अंदाज़ में प्रस्तुत किया राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पुरस्कार वितरण किया फोटो देखें

भोपाल

image

Ajay Sharma

Oct 07, 2025

mp news

स्टूडेंट्स ने रंगों के माध्यम से प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति अपने फेस पेंटिंग से संदेश देते हुए

mp news

स्टूडेंट्स ने रंगों के माध्यम से प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति अपने फेस पेंटिंग से संदेश देते हुए

mp news

फेस पेंटिंग केnबाद सेल्फी लेते हुए स्टूडेंट्स

mp news

फेस पेंटिंग केnबाद सेल्फी लेते हुए स्टूडेंट्स

mp news

स्टूडेंट्स ने रंगों के माध्यम से प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति अपने फेस पेंटिंग से संदेश देते हुए

mp news

बच्चों ने भी लगाए दहाड़ फेस पेंटिंग करने के बाद

mp news

बच्चों ने भी लगाए दहाड़ फेस पेंटिंग करने के बाद

mp news

स्टूडेंट्स में दिखा जोश

mp news

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पुरस्कार वितरण किया साथ में मंत्री विधायक साथ में थे

Published on:

07 Oct 2025 03:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Photos / वन्य प्राणी सप्ताह के समापन पर आयोजित फेस पेंटिंग कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने रंगों के माध्यम से प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति अपने प्रेम और जागरूकता को अनूठे अंदाज़ में प्रस्तुत किया राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पुरस्कार वितरण किया फोटो देखें

