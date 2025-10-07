वन्य प्राणी सप्ताह के समापन पर आयोजित फेस पेंटिंग कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने रंगों के माध्यम से प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति अपने प्रेम और जागरूकता को अनूठे अंदाज़ में प्रस्तुत किया राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पुरस्कार वितरण किया फोटो देखें

स्टूडेंट्स ने रंगों के माध्यम से प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति अपने फेस पेंटिंग से संदेश देते हुए
स्टूडेंट्स ने रंगों के माध्यम से प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति अपने फेस पेंटिंग से संदेश देते हुए
फेस पेंटिंग केnबाद सेल्फी लेते हुए स्टूडेंट्स
फेस पेंटिंग केnबाद सेल्फी लेते हुए स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स ने रंगों के माध्यम से प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति अपने फेस पेंटिंग से संदेश देते हुए
बच्चों ने भी लगाए दहाड़ फेस पेंटिंग करने के बाद
बच्चों ने भी लगाए दहाड़ फेस पेंटिंग करने के बाद
स्टूडेंट्स में दिखा जोश
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पुरस्कार वितरण किया साथ में मंत्री विधायक साथ में थे
बड़ी खबरेंView All
Madhya Pradesh