Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आयोजित गोल्ड प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन में महिलाएं पारंपरिक थालियों को सुंदरता से सजा कर उत्साह और उमंग के साथ शामिल हुईं जिसमें रैम वॉक किया महिलाओं ने फोटो देखें

2 min read

भोपाल

image

Ajay Sharma

Oct 09, 2025

mp news

‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर थालियों को सजा कर लेकर पहुंची महिलाएं

mp news

प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन में महिलाएं पारंपरिक थालियों को सुंदरता से सजा कर उत्साह और उमंग के साथ

mp news

‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर थालियों को सजा कर लेकर पहुंची महिलाएं

mp news

‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर थालियों को सजा कर लेकर पहुंची महिलाएं

mp news

प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन में महिलाएं पारंपरिक थालियों को सुंदरता से सजा कर उत्साह और उमंग के साथ

mp news

प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन में महिलाएं पारंपरिक थालियों को सुंदरता से सजा कर उत्साह और उमंग के साथ

महिलाओं ने किया रैम वॉक

महिलाओं ने किया रैम वॉक

ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर आयोजित गोल्ड प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन में महिलाएं पारंपरिक थालियों को

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Oct 2025 01:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Photos / ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आयोजित गोल्ड प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन में महिलाएं पारंपरिक थालियों को सुंदरता से सजा कर उत्साह और उमंग के साथ शामिल हुईं जिसमें रैम वॉक किया महिलाओं ने फोटो देखें

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

‘पैसे दो नहीं तो कर देंगे तबादला…’, टीचर्स के पास आ रहे ‘सर जी’ के फोन

(सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल

4 साल तक के बच्चे को न पिलाएं कफ सिरप, सिर्फ मान लें डॉक्टर्स की ये सलाह

Cough Syrup Case
भोपाल

मेडिकल कॉलेज में पोविडोन आयोडीन पर रोक, अनट्रेंड डॉक्टरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

MP News Shahdol and narmadapuram
भोपाल

मछली परिवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सरकार से मांगा मकान ढहाने पर जवाब, बैंक खाते डिफ्रीज करने के आदेश

Machli Family Case
भोपाल

Coldrif के बाद MP में बैन हो सकता है एक और कफ सिरप, CM मोहन यादव का बड़ा खुलासा, कई राज्यों तक नेटवर्क

Corex Cough Syrup Illegal Business in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.