बीकानेर

850 महिला प्रतिभागियों ने 18 मिनट के यूजिक ट्रैक पर एक साथ किया घूमर

पहली बार आयोजित हुआ घूमर महोत्सव

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Naushad Ali

Nov 20, 2025

Nomad Festival

बीकानेर में पहली बार घूमर फेस्टिवल का आयोजन इस आयोजन को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जिसमें राजस्थान के सातों संभागों में आयोजित घूमर महोत्सव में एक साथ लगभग 6 हजार महिलाओं ने घूमर नृत्य किया।फोटो नौशाद अली

Nomad Festival

पहली बार हुआ घूमर फेस्टिवल का आयोजनबीकानेर में पहली बार घूमर फेस्टिवल का आयोजन जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के तत्वावधान में बुधवार को घूमर महोत्सवत के दौरान नृत्य करती महिलाएं, युवतियां और बालिकाएं।।फोटो नौशाद अली

Nomad Festival

बीकानेर में संभाग स्तरीय घूमर महोत्सव बुधवार शाम डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। जिसमें 850 महिला प्रतिभागियों ने 18 मिनट के यूजिक ट्रैक पर पर एक साथ घूमर नृत्य किया। महिलाओं ने बड़ी संया सहभागिता कर राजस्थान की सांस्कृतिक परपराओं को जीवंत कर दिया।।फोटो नौशाद अली

Nomad Festival

बीकानेर में पहली बार घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। फेस्टिवल में 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे है। इसको लेकर 18 मिनट का विशेष म्यूजिक ट्रेक तैयार किया गया है।घूमर फेस्टिवल के दौरान नृत्य करती महिलाएं, युवतियां और बालिकाएं फोटो नौशाद अली

Nomad Festival

बीकानेर पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान की लोक-संस्कृति, पारंपरिक कलाओं और जनभागीदारी आधारित सांस्कृतिक मॉडल को नई दिशा देने के उद्देश्य से बुधवार को राज्य के सातों संभाग मुयालयों पर एक साथ भव्य घूमर महोत्सव आयोजित हुआ। फोटो नौशाद अली

Published on:

20 Nov 2025 02:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Photos / 850 महिला प्रतिभागियों ने 18 मिनट के यूजिक ट्रैक पर एक साथ किया घूमर

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

