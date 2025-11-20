850 महिला प्रतिभागियों ने 18 मिनट के यूजिक ट्रैक पर एक साथ किया घूमर

बीकानेर में पहली बार घूमर फेस्टिवल का आयोजन इस आयोजन को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जिसमें राजस्थान के सातों संभागों में आयोजित घूमर महोत्सव में एक साथ लगभग 6 हजार महिलाओं ने घूमर नृत्य किया।फोटो नौशाद अली
पहली बार हुआ घूमर फेस्टिवल का आयोजनबीकानेर में पहली बार घूमर फेस्टिवल का आयोजन जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के तत्वावधान में बुधवार को घूमर महोत्सवत के दौरान नृत्य करती महिलाएं, युवतियां और बालिकाएं।।फोटो नौशाद अली
बीकानेर में संभाग स्तरीय घूमर महोत्सव बुधवार शाम डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। जिसमें 850 महिला प्रतिभागियों ने 18 मिनट के यूजिक ट्रैक पर पर एक साथ घूमर नृत्य किया। महिलाओं ने बड़ी संया सहभागिता कर राजस्थान की सांस्कृतिक परपराओं को जीवंत कर दिया।।फोटो नौशाद अली
बीकानेर में पहली बार घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। फेस्टिवल में 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे है। इसको लेकर 18 मिनट का विशेष म्यूजिक ट्रेक तैयार किया गया है।घूमर फेस्टिवल के दौरान नृत्य करती महिलाएं, युवतियां और बालिकाएं फोटो नौशाद अली
बीकानेर पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान की लोक-संस्कृति, पारंपरिक कलाओं और जनभागीदारी आधारित सांस्कृतिक मॉडल को नई दिशा देने के उद्देश्य से बुधवार को राज्य के सातों संभाग मुयालयों पर एक साथ भव्य घूमर महोत्सव आयोजित हुआ। फोटो नौशाद अली
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़