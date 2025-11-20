850 महिला प्रतिभागियों ने 18 मिनट के यूजिक ट्रैक पर एक साथ किया घूमर

बीकानेर में संभाग स्तरीय घूमर महोत्सव बुधवार शाम डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। जिसमें 850 महिला प्रतिभागियों ने 18 मिनट के यूजिक ट्रैक पर पर एक साथ घूमर नृत्य किया। महिलाओं ने बड़ी संया सहभागिता कर राजस्थान की सांस्कृतिक परपराओं को जीवंत कर दिया।।फोटो नौशाद अली