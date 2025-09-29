Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

राजस्थान पत्रिका और विमल इलाइची की ओर से रेलवे ग्राउंड में आयोजित डांडिया उत्सव

उमड़ा शहर, खनके डांडिया और जमा उत्सव का रंग

2 min read

बीकानेर

image

Naushad Ali

Sep 29, 2025

Dandiya Festival by Rajasthan Patrika and Vimal Elaichi

बीकानेर. रात को घड़ी में 8 बजने के साथ ही डीजे की धुन पर थिरकते लोग, हाथों में डांडिया लहराते युवा, एक साथ झूमते परिवार…। यह नजारा था रविवार डांडिया महोत्सव का। राजस्थान पत्रिका और विमल इलाइची के तत्वावधान में आयोजित महोत्सव में सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। ज्यादातर लोग गुजराती परिधान में स्टेडियम पहुंचे। बड़े मंच पर स्थानीय कलाकारों और बच्चों ने नृत्य की जबरदस्त प्रस्तुति से खूब तालियां बटोरीं। इस दौरान स्टेडियम वंस मोर के नारों से गूंज उठा। महोत्सव के दौरान हाईवोल्टेज साउंड देखते ही बन रहा था। साथ ही पूरे स्टेडियम को जबरदस्त लाइटिंग से सजाया गया। साउंड सिस्टम के साथ -साथ चलती लाइट आकर्षण का केंद्र रही। फोटो नौशाद अली ड्रोन सहयोगी शोहेब खान

Dandiya Festival by Rajasthan Patrika and Vimal Elaichi

बीकानेर. राजस्थान पत्रिका और विमल इलाइची की ओर से रेलवे ग्राउंड में आयोजित डांडिया उत्सव में रविवार को शहर उमड़ पड़ा। गुजराती और राजस्थानी पोशाक में सजकर पहुंची महिलाओं और युवतियों ने जमकर डांडिया खेला। फोटो नौशाद अली

Dandiya Festival by Rajasthan Patrika and Vimal Elaichi

बीकानेर.डांडिया महोत्सव का। राजस्थान पत्रिका और विमल इलाइची के तत्वावधान में आयोजित महोत्सव में सभी ने जमकर लुत्फ उठाया फोटो नौशाद अली

Dandiya Festival by Rajasthan Patrika and Vimal Elaichi

बीकानेर.महोत्सव का। राजस्थान पत्रिका और विमल इलाइची के तत्वावधान में आयोजित महोत्सव में सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। ज्यादातर लोग गुजराती परिधान में स्टेडियम पहुंचे। बड़े मंच पर स्थानीय कलाकारों और बच्चों ने नृत्य की जबरदस्त प्रस्तुति से खूब तालियां बटोरीं।फोटो नौशाद अली

Dandiya Festival by Rajasthan Patrika and Vimal Elaichi

बीकानेर. डांडिया महोत्सव का। राजस्थान पत्रिका और विमल इलाइची के तत्वावधान में आयोजित महोत्सव में सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। ज्यादातर लोग गुजराती परिधान में स्टेडियम पहुंचे। फोटो नौशाद अली

Dandiya Festival by Rajasthan Patrika and Vimal Elaichi

बीकानेर.डांडिया महोत्सव का। राजस्थान पत्रिका और विमल इलाइची के तत्वावधान में आयोजित महोत्सव में सभी ने जमकर लुत्फ उठाया फोटो नौशाद अली

Published on:

29 Sept 2025 12:54 pm

