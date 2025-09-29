राजस्थान पत्रिका और विमल इलाइची की ओर से रेलवे ग्राउंड में आयोजित डांडिया उत्सव

बीकानेर. रात को घड़ी में 8 बजने के साथ ही डीजे की धुन पर थिरकते लोग, हाथों में डांडिया लहराते युवा, एक साथ झूमते परिवार…। यह नजारा था रविवार डांडिया महोत्सव का। राजस्थान पत्रिका और विमल इलाइची के तत्वावधान में आयोजित महोत्सव में सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। ज्यादातर लोग गुजराती परिधान में स्टेडियम पहुंचे। बड़े मंच पर स्थानीय कलाकारों और बच्चों ने नृत्य की जबरदस्त प्रस्तुति से खूब तालियां बटोरीं। इस दौरान स्टेडियम वंस मोर के नारों से गूंज उठा। महोत्सव के दौरान हाईवोल्टेज साउंड देखते ही बन रहा था। साथ ही पूरे स्टेडियम को जबरदस्त लाइटिंग से सजाया गया। साउंड सिस्टम के साथ -साथ चलती लाइट आकर्षण का केंद्र रही। फोटो नौशाद अली ड्रोन सहयोगी शोहेब खान
