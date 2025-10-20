Patrika LogoSwitch to English

दीपावली आज: खा जाए नजर धोखा, जुगनूं हैं या फुलझड़ियां

रोशनी का शिखर: दीपों से दमका बीकाणा

3 min read

बीकानेर

image

Naushad Ali

Oct 20, 2025

Bikaner Diwali Raunak

दीपावली पर सजा लाइटों का बाजारबीकानेर में सजावट की दुकानों में लगी नई-नई वेरायटी की फैंसी लाइटें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। खासकर बाजार में मिलने वाली इन लाइटों में नई-नई तकनीक ग्राहकों को लुभा रही है। इनमें सबसे खास रिमोट से बदलती रंगीन लाइटें और जगमगाते दीपक के साथ झालर व लड़ियां अपनी अलग ही चमक बिखेर रहे है। नौशाद अली।

Bikaner Diwali Raunak

सोने की आभा से चतुर्दशी में दमका रूप…दीपोत्सव के दूसरे दिन रविवार को धनतेरस और रूप चतुर्दशी का संगम रहा। सुबह से मध्याह्न पश्चात तक लोगों ने धनतेरस के शुभ मुहूर्त में खरीदारी की। सोना चांदी के आभूषणों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ रही। वहीं रूप रविवार को रूप चतुर्दशी पर्व भी मनाया गया। सोने की आभा में रूप दमका तो ब्युटी पार्लर में भी खूब निखरा। राजस्थान पत्रिका के फोटोजर्नलिस्ट नौशाद अली का यह अलहदा क्लिक इन दोनों पर्व को एक फोटो में संजो रहा है।फोटो नौशाद अली।

Bikaner Diwali Raunak

झगमगा रहा बीकाणा …दीपोत्सव पर सोनलियों धोरों और हवेलियों की नगरी बीकानेर रंग बिरंगी रोशनी और दूधिया प्रकाश से रोशन है। हर घर, हर छत पर दीपमालाएं सजी हुई है। हजारो दीए झिलमिला रहे है। गली, मोहल्ले, कॉलोनियां,सड़कें और बाजार रोशनी से झगमगा रहे है। दीपावली पर जगमगा रहा शहर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विशाल आकाश में लाखों तारे टिमटिमा रहे हो। शहर का रोशनीमय विहंगम दृश्य। फोटो नौशाद अली ड्रोन सहयोगी इमरान

Bikaner Diwali Raunak

दो टुकड़ों में बंट जाता है शहर जब इस रास्ते के बीच से निकलती है ट्रेन ।बीकानेर के कोटगेट के बाहर बीच शहर के बीच से निकलती ट्रेन । क्योंकि पूरा शहर दिन में कई बार इस तरह से रुक जाता है जैसे यहां का जनजीवन ठहर गया हो। इन नजारों को लोग कैमरों में कैद करते रहते हैं । बीकानेर शहर के लोगों के लिए यह रेल फाटक नासूर बनी हुई है जिस कारण से दिन में कई बार लोगों को पीबीएम अस्पताल जाना होता है तो यहां एंबुलेंस भी रुक जाती है । फाटक खुलने के बाद जो जाम लगता है उसके डर से कई लोग अपने रास्ते बदल लेते हैं। फाटक बंद होने के बाद यहां पर खड़े वाहन वातावरण को दूषित करते रहते हैं जिससे यहां के आसपास रहने वाले लोग सांस की तकलीफ के कारण परेशानी उठा भी रहे हैं और यह फाटक दिन में एक दर्जन से ज्यादा बाद बंद होती है खरीदारी का जाम फोटो नौशाद अली

Bikaner Diwali Raunak

दिवाली पर रौनक दिखाई दे रही है। हर तरफ खुशियां झिलमिला रही हैं। हर्षोल्लास से रोशनी का पर्व मनाने को उत्साहित हैं। बीकानेर के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है खरीदारी करते लोग फोटो . नौशाद अली।

Bikaner Diwali Raunak

दिवाली पर रौनक दिखाई दे रही है। हर तरफ खुशियां झिलमिला रही हैं। हर्षोल्लास से रोशनी का पर्व मनाने को उत्साहित हैं। बीकानेर के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है खरीदारी करते लोग फोटो . नौशाद अली।

Published on:

20 Oct 2025 01:16 pm

