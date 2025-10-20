दीपावली आज: खा जाए नजर धोखा, जुगनूं हैं या फुलझड़ियां

दो टुकड़ों में बंट जाता है शहर जब इस रास्ते के बीच से निकलती है ट्रेन ।बीकानेर के कोटगेट के बाहर बीच शहर के बीच से निकलती ट्रेन । क्योंकि पूरा शहर दिन में कई बार इस तरह से रुक जाता है जैसे यहां का जनजीवन ठहर गया हो। इन नजारों को लोग कैमरों में कैद करते रहते हैं । बीकानेर शहर के लोगों के लिए यह रेल फाटक नासूर बनी हुई है जिस कारण से दिन में कई बार लोगों को पीबीएम अस्पताल जाना होता है तो यहां एंबुलेंस भी रुक जाती है । फाटक खुलने के बाद जो जाम लगता है उसके डर से कई लोग अपने रास्ते बदल लेते हैं। फाटक बंद होने के बाद यहां पर खड़े वाहन वातावरण को दूषित करते रहते हैं जिससे यहां के आसपास रहने वाले लोग सांस की तकलीफ के कारण परेशानी उठा भी रहे हैं और यह फाटक दिन में एक दर्जन से ज्यादा बाद बंद होती है खरीदारी का जाम फोटो नौशाद अली