अखंड सुहाग के लिए रखा व्रत, चन्द्रमा को अर्ध्य देकर किया पारणा

अखंड सुहाग की कामना…बीकानेर में करवा चौथ पर्व शुक्रवार को श्रद्धा एवं आस्था के साथ मनाया गया। महिलाओं ने अपने पति के दीर्घायु होने और अखंड सुहाग की कामना को लेकर करवा चौथ का व्रत किया। बिना जल और निराहार रहकर व्रत किया। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा और आभूषणों से सज धज कर महिलाओं ने देवी मां का पूजन किया और कथा सुनी। रात्रि में चन्द्रोदय होने पर घरों की छतों पर सामूहिक रूप से चन्द्रमा को अर्घ्य दिया व दर्शन किए। इसके बाद जल ग्रहण कर व्रत का पारणा किया। बीछवाल क्षेत्र में चन्द्रोदय होने पर चन्द्रमा को अर्घ्य देती और छलनी से चन्द्रमा के दर्शन करती व्रतधारी महिलाएं। फोटो नौशाद अली।