बीकानेर

अखंड सुहाग के लिए रखा व्रत, चन्द्रमा को अर्ध्य देकर किया पारणा

करवा चौथ पर्व

3 min read

बीकानेर

image

Naushad Ali

Oct 11, 2025

karwa chauth festival

बीकानेर में अखंडसौभाग्य के लिए सुहागिनें आज करवा चौथ का व्रत रखा। महिलाओ ने पति की लम्बी उम्र के लिए चौथमाता का पूजन किया। करवा चौथ पर चाँद को देख कर व्रत खोलने की परम्परा के चलते आज दिन भर महिलाओ ने व्रत रखा और हाथो में मेहंदी रचकर शृंगार करके माता की पूजा की। फोटो नौशाद अली

karwa chauth festival

करवा चौथ सामूहिक पूजा करती सुहागिनेंबीकानेर में अखंडसौभाग्य के लिए सुहागिनें आज करवा चौथ का व्रत रखा। महिलाओ ने पति की लम्बी उम्र के लिए चौथमाता का पूजन किया। करवा चौथ पर चाँद को देख कर व्रत खोलने की परम्परा के चलते आज दिन भर महिलाओ ने व्रत रखा और हाथो में मेहंदी रचकर शृंगार करके माता की पूजा की। व्रत खोलने से पहले छलनी में दीपक रखकर उसकी ओट से पति की छवि को निहारने की परंपरा भी सुहागिनें निभाएंगी वही चंद्रमा को अध्र्य देकर व्रत खोलेगी। फोटो नौशाद अली

karwa chauth festival

जहां सिग्नल मिला, वहीं से जुड़ गईं भावनाएं: करवाचौथ ऑनलाइन भी ऑफलाइन जितना पावनसुहाग की लंबी उम्र की कामना के पर्व करवा चौथ पर महिलाओं ने दिनभर निर्जला व्रत रखकर पूजा-अर्चना की। डिजिटल युग की छाप इस बार करवाचौथ पर भी दिखी। दिल्ली में रहने वाली वैशाली को उसकी सास ने बीकानेर से वीडियो कॉल के माध्यम से कथा सुनाई और पूजा करवाई। तकनीक ने भले दूरी बढ़ाई हो, लेकिन आस्था ने उन्हें जोड़ दिया। फोटो : नौशाद अली

karwa chauth festival

ऑनलाइन करवाचौथ पूजा।बीकानेर। अपने सुहाग की लम्बी उम्र के लिए आज सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रख कर कथा सुनी। ऐसे में दिल्ली में रहने वाली अपनी बहु वैशाली को उसकी सास ने बीकानेर वीडियो कॉलिंग के दुवारा कथा सुनवाई और पूजा करवाई। फोटो – नौशाद अली।

karwa chauth festival

अखंड सुहाग की कामना…बीकानेर में करवा चौथ पर्व शुक्रवार को श्रद्धा एवं आस्था के साथ मनाया गया। महिलाओं ने अपने पति के दीर्घायु होने और अखंड सुहाग की कामना को लेकर करवा चौथ का व्रत किया। बिना जल और निराहार रहकर व्रत किया। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा और आभूषणों से सज धज कर महिलाओं ने देवी मां का पूजन किया और कथा सुनी। रात्रि में चन्द्रोदय होने पर घरों की छतों पर सामूहिक रूप से चन्द्रमा को अर्घ्य दिया व दर्शन किए। इसके बाद जल ग्रहण कर व्रत का पारणा किया। बीछवाल क्षेत्र में चन्द्रोदय होने पर चन्द्रमा को अर्घ्य देती और छलनी से चन्द्रमा के दर्शन करती व्रतधारी महिलाएं। फोटो नौशाद अली।

Published on:

11 Oct 2025 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Photos / अखंड सुहाग के लिए रखा व्रत, चन्द्रमा को अर्ध्य देकर किया पारणा

