बीकानेर

बीकानेर से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन

पहली बार वंदे भारत ट्रेन रवाना

बीकानेर

Naushad Ali

Sep 26, 2025

Vande Bharat Train

बीकानेर से दिल्ली तक गुरुवार को वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हुआ। इस दौरान वंदे भारत ट्रेन के प्रति आमजन का उत्साह देखने को मिला। खासकर ट्रेन के साथ युवा सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। वही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम भी स्टेशन से लेकर ट्रेन के अंदर तक नजर आए। ट्रेन के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से भी जयकारे लगाए गए। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन में बीकानेर से रतनगढ़ तक स्कूली बच्चों सहित अन्य को भी सफर करवाया गया। ट्रेन का नियमित संचालन 28 सितंबर से किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री का स्वागत भी किया गया फोटो-नौशाद अली।

Vande Bharat Train

बीकानेर से दिल्ली के लिए रवाना हुई उद्घाटन स्पेशल वंदे भारत ट्रेन में करीब 100 स्कूली बच्चों ने भी रतनगढ़ तक सफर किया। इस दौरान बच्चे हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए।फोटो-नौशाद अली।

Vande Bharat Train

बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट का श्रीडूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। श्री डूंगरगढ़ स्टेशन पर लोको पायलट ट्रेन को लेकर जाते हुए।फोटो-नौशाद अली।

Vande Bharat Train

गुरुवार से शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन का बीकानेर से रतनगढ़ तक लोग सेल्फी लेते हुए नजर आए। इस दौरान बीकानेर रेलवे स्टेशन पर दो युवतियां सजी-धज्जी ट्रेन के साथ सेल्फी लेती हुई। फोटो-नौशाद अली।

Vande Bharat Train

बीकानेर से रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत की शुरुआत अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल फोटो-नौशाद अली।

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

16 साल के किशोर का यौन शोषण, मां के साथ थाने पहुंचा किशोर और रोते हुए बताई दर्दनाक कहानी… शादीशुदा महिला गिरफ्तार

बीकानेर

Road Accident: राजस्थान के बीकानेर में 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद लगी आग, चालक जिंदा जला

Bikaner-Road-Accident-1
बीकानेर

बीकानेर जिले में ‘सरकारी गल्ले की दुकान’ के लिए मांगे गए आवेदन, 27 अक्टूबर अंतिम तारीख

Government Ration Shop
बीकानेर

Mahatma Gandhi schools: मिली राहत, अब महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी मिलेगा “हिन्दी” का विकल्प

Mahatma-Gandhi-English-medium-school
बीकानेर

राजस्थान के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बड़ा बदलाव, मिलेगा हिन्दी का भी विकल्प, आदेश जारी

Rajasthan Mahatma Gandhi English Medium Schools Big Change Hindi option will also be available order issued
बीकानेर
