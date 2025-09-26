बीकानेर से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन

बीकानेर से दिल्ली तक गुरुवार को वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हुआ। इस दौरान वंदे भारत ट्रेन के प्रति आमजन का उत्साह देखने को मिला। खासकर ट्रेन के साथ युवा सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। वही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम भी स्टेशन से लेकर ट्रेन के अंदर तक नजर आए। ट्रेन के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से भी जयकारे लगाए गए। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन में बीकानेर से रतनगढ़ तक स्कूली बच्चों सहित अन्य को भी सफर करवाया गया। ट्रेन का नियमित संचालन 28 सितंबर से किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री का स्वागत भी किया गया फोटो-नौशाद अली।