बीकानेर से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन

बीकानेर से दिल्ली तक गुरुवार को वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हुआ। इस दौरान वंदे भारत ट्रेन के प्रति आमजन का उत्साह देखने को मिला। खासकर ट्रेन के साथ युवा सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। वही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम भी स्टेशन से लेकर ट्रेन के अंदर तक नजर आए। ट्रेन के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से भी जयकारे लगाए गए। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन में बीकानेर से रतनगढ़ तक स्कूली बच्चों सहित अन्य को भी सफर करवाया गया। ट्रेन का नियमित संचालन 28 सितंबर से किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री का स्वागत भी किया गया फोटो-नौशाद अली।
बीकानेर से दिल्ली के लिए रवाना हुई उद्घाटन स्पेशल वंदे भारत ट्रेन में करीब 100 स्कूली बच्चों ने भी रतनगढ़ तक सफर किया। इस दौरान बच्चे हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए।फोटो-नौशाद अली।
बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट का श्रीडूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। श्री डूंगरगढ़ स्टेशन पर लोको पायलट ट्रेन को लेकर जाते हुए।फोटो-नौशाद अली।
गुरुवार से शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन का बीकानेर से रतनगढ़ तक लोग सेल्फी लेते हुए नजर आए। इस दौरान बीकानेर रेलवे स्टेशन पर दो युवतियां सजी-धज्जी ट्रेन के साथ सेल्फी लेती हुई। फोटो-नौशाद अली।
बीकानेर से रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत की शुरुआत अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल फोटो-नौशाद अली।
