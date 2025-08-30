Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

बीकाणा वॉकथॉन में खिलाड़ियों विद्यार्थियों और खेल प्रेमियों ने कदम से कदम मिलाया

बीकानेर में राष्ट्रीय खेल दिवस दिखाया दम

बीकानेर

Aug 30, 2025

राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिपबीकानेर में राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन सादुल स्पोर्ट्स स्कूल के सिन्ट्रैथिक ट्रैक पर किया जा रहा है। जिसमे प्रदेशभर से एक हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया। आज से बालिका वर्ग की स्पर्धा की शुरुवात हुई जिसमे दौड़,गोला फेक,लांग जंप व हाई जंप की प्रतियोगिताए आयोजित हुई फोटो नौशाद अली

बीकानेर राष्ट्रीय खेल दिवस पर बीकानेर में रन फॉर फिट बीकाणा वॉकथॉन में खिलाड़ियों विद्यार्थियों और खेल प्रेमियों ने कदम से कदम मिलाया। स्केटिंग, ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक और बॉक्सिंग के शानदार प्रदर्शन ने माहौल को रोमांचित कर दिया।फोटो नौशाद अली

खेल दिवस पर रन फ़ॉर फिट बीकाणाबीकानेर में आज खेल दिवस पर एकलव्य फाउंडेशन व क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में रन फ़ॉर फिट बीकाणा का आयोजन किया गया। डॉ करणी सिंह स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तकआयोजित इस मैराथन को संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, शिवबाड़ी महंत स्वामी विमर्शानन्द गिरी महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन से पहले डॉ करणीसिंह स्टेडियम में खिलाड़ियों ने अपने खेलो का प्रदर्शन किया। युवाओ को नशे से दूर रहकर देश का नाम खेलो में रोशन करने का संदेश दिया गया है। इस मैराथन में खिलाड़ियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपने खेलो का प्रर्दशन किया स्केटिंग करते खिलाडी नजर आए रास्ते में लोगों ने फूलों से स्वागत किया दौड लगाते व स्कैटिंग करते स्कूली छात्र व छात्राएं फोटो नौशाद अली

बीकानेर में आज खेल दिवस पर एकलव्य फाउंडेशन व क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में रन फ़ॉर फिट बीकाणा का आयोजन किया गया। डॉ करणी सिंह स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तकआयोजित ।इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपने खेलो का प्रर्दशन किया स्केटिंग करते खिलाडी नजर आए स्कैटिंग करते स्कूली छात्र व छात्राएं फोटो नौशाद अली

खेल दिवस पर रन फ़ॉर फिट बीकाणाबीकानेर में आज खेल दिवस पर एकलव्य फाउंडेशन व क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में रन फ़ॉर फिट बीकाणा का आयोजन किया गया। डॉ करणी सिंह स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तकआयोजित इस मैराथन को संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, शिवबाड़ी महंत स्वामी विमर्शानन्द गिरी महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन से पहले डॉ करणीसिंह स्टेडियम में खिलाड़ियों ने अपने खेलो का प्रदर्शन किया। युवाओ को नशे से दूर रहकर देश का नाम खेलो में रोशन करने का संदेश दिया गया है। इस मैराथन में खिलाड़ियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपने खेलो का प्रर्दशन किया स्केटिंग करते खिलाडी नजर आए रास्ते में लोगों ने फूलों से स्वागत किया दौड लगाते व स्कैटिंग करते स्कूली छात्र व छात्राएं फोटो नौशाद अली

