बीकाणा वॉकथॉन में खिलाड़ियों विद्यार्थियों और खेल प्रेमियों ने कदम से कदम मिलाया

खेल दिवस पर रन फ़ॉर फिट बीकाणाबीकानेर में आज खेल दिवस पर एकलव्य फाउंडेशन व क्रीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में रन फ़ॉर फिट बीकाणा का आयोजन किया गया। डॉ करणी सिंह स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तकआयोजित इस मैराथन को संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, शिवबाड़ी महंत स्वामी विमर्शानन्द गिरी महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन से पहले डॉ करणीसिंह स्टेडियम में खिलाड़ियों ने अपने खेलो का प्रदर्शन किया। युवाओ को नशे से दूर रहकर देश का नाम खेलो में रोशन करने का संदेश दिया गया है। इस मैराथन में खिलाड़ियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।इस मौके पर खिलाड़ियों ने अपने खेलो का प्रर्दशन किया स्केटिंग करते खिलाडी नजर आए रास्ते में लोगों ने फूलों से स्वागत किया दौड लगाते व स्कैटिंग करते स्कूली छात्र व छात्राएं फोटो नौशाद अली