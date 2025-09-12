निजी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे प्रदशर्नकारियों को पुलिस ने खदेड़ा

बीकानेर. सादुल गंज स्थित एक निजी अस्पताल में पिछले दिनों हुई एक मरीज की मौत को लेकर उपजे विवाद को लेकर गुरुवार को दूसरे दिन भी धरना-प्रदर्शन जारी रहा। फोटो नौशाद अली।
बीकानेर. रैली के अस्पताल के सामने पहुंचने पर प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस को खदेड़ना पड़ा फोटो नौशाद अली।
बीकानेर. रैली के अस्पताल के सामने पहुंचने पर प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस को खदेड़ना पड़ा फोटो नौशाद अली।
धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस को खदेड़ना पड़ा। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। बाद में उन्हें जबरन उठाया। फोटो नौशाद अली।
प्रदर्शनकारी निजी अस्पताल में हुई मौत के मामले में डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने धरने का नेतृत्व कर रहे रामनिवास कुकणा समेत सात-आठ जनों को हिरासत में लेकर उन्हे धरनास्थल से दूर ले जाकर छोड़ा। फोटो नौशाद अली।
निजी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे प्रदशर्नकारियों को खदेड़ती पुलिस। फोटो नौशाद अली।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
Rajasthan Crime: लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के निशाने पर हैं ये रसूखदार, जानें किस ‘डब्बा कॉल’ के पीछे पड़ी है पुलिस
राजस्थान के इन 98 स्कूलों में अब नई व्यवस्था, अंग्रेजी के साथ हिंदी माध्यम में भी होगी पढ़ाई; आदेश जारी
बीकानेर में लॉरेंस गैंग की गुंडागर्दी, कांग्रेस नेता के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग; FB पोस्ट पर ली जिम्मेदारी