बीकानेर

निजी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे प्रदशर्नकारियों को पुलिस ने खदेड़ा

आक्रोश रैली निकाली

बीकानेर

Naushad Ali

Sep 12, 2025

sat on dharna outside private hospital

बीकानेर. सादुल गंज स्थित एक निजी अस्पताल में पिछले दिनों हुई एक मरीज की मौत को लेकर उपजे विवाद को लेकर गुरुवार को दूसरे दिन भी धरना-प्रदर्शन जारी रहा। फोटो नौशाद अली।

sat on dharna outside private hospital

बीकानेर. रैली के अस्पताल के सामने पहुंचने पर प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस को खदेड़ना पड़ा फोटो नौशाद अली।

sat on dharna outside private hospital

बीकानेर. रैली के अस्पताल के सामने पहुंचने पर प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस को खदेड़ना पड़ा फोटो नौशाद अली।

sat on dharna outside private hospital

धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस को खदेड़ना पड़ा। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। बाद में उन्हें जबरन उठाया। फोटो नौशाद अली।

sat on dharna outside private hospital

प्रदर्शनकारी निजी अस्पताल में हुई मौत के मामले में डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने धरने का नेतृत्व कर रहे रामनिवास कुकणा समेत सात-आठ जनों को हिरासत में लेकर उन्हे धरनास्थल से दूर ले जाकर छोड़ा। फोटो नौशाद अली।

sat on dharna outside private hospital

निजी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे प्रदशर्नकारियों को खदेड़ती पुलिस। फोटो नौशाद अली।

12 Sept 2025 04:34 pm

