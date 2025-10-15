Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

फुलझड़ी की खेती: रोशनी की ये फसल बीकानेर में उगती है

दीपावली पर बड़ी संख्या में फुलझड़ी तैयार

3 min read

बीकानेर

image

Naushad Ali

Oct 15, 2025

Cultivation of sparklers on Diwali

फुलझड़ी की खेती ..बीकानेर में दीपावली पर बड़ी संख्या में फुलझड़ी तैयार होती है और देश के अलग-अलग हिस्सों में बिक्री के लिए सप्लाई होती है। दीपावली से करीब एक महीने पहले कारीगर भी इनको तैयार करने में जुट जाते है। बीकानेर की फुलझड़ी की इतनी डिमांड रहती है की यहां एक या दो नहीं बल्कि चार फैक्ट्रियां संचालित होती है। करमीसर रोड स्थित एक फैक्ट्री में फुलझडी तैयार करते कारीगर। फोटो- नौशाद अली

Cultivation of sparklers on Diwali

दीपावली की जगमगाहट में जो फुलझड़ियां आसमान तक रोशनी बिखेरती हैं, उनकी चमक की जड़ें बीकानेर की धरती में हैं। यहां दीपावली से करीब एक माह पहले से ही कारीगर रोशनी की खेती में जुट जाते हैं। बीकानेर में चार फुलझड़ी फैक्ट्रियां संचालित होती हैं, जहां से तैयार फुलझड़ियां देश के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई की जाती हैं। करमीसर रोड स्थित एक फैक्ट्री में कारीगर इन दिनों दिन-रात मेहनत कर फुलझड़ियां तैयार कर रहे हैं। हाथों में बारूद की गंध, आंखों में दीपों जैसी चमक लिए कारीगर दीपावली को रोशन करने का जतन कर रहे हैं। फोटो: नौशाद अली

Cultivation of sparklers on Diwali

फुलझड़ी की खेती ..बीकानेर में दीपावली पर बड़ी संख्या में फुलझड़ी तैयार होती है और देश के अलग-अलग हिस्सों में बिक्री के लिए सप्लाई होती है। दीपावली से करीब एक महीने पहले कारीगर भी इनको तैयार करने में जुट जाते है। बीकानेर की फुलझड़ी की इतनी डिमांड रहती है की यहां एक या दो नहीं बल्कि चार फैक्ट्रियां संचालित होती है। करमीसर रोड स्थित एक फैक्ट्री में फुलझडी तैयार करते कारीगर। फोटो- नौशाद अली

Cultivation of sparklers on Diwali

बीकानेर की फुलझड़ी की इतनी डिमांड रहती है की यहां एक या दो नहीं बल्कि चार फैक्ट्रियां संचालित होती है। करमीसर रोड स्थित एक फैक्ट्री में फुलझडी तैयार करते कारीगर। फोटो- नौशाद अली

Cultivation of sparklers on Diwali

बीकानेर की धरती में हैं। यहां दीपावली से करीब एक माह पहले से ही कारीगर रोशनी की खेती में जुट जाते हैं। बीकानेर में चार फुलझड़ी फैक्ट्रियां संचालित होती हैं, जहां से तैयार फुलझड़ियां देश के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई की जाती हैं। करमीसर रोड स्थित एक फैक्ट्री में कारीगर इन दिनों दिन-रात मेहनत कर फुलझड़ियां तैयार कर रहे हैं। हाथों में बारूद की गंध, आंखों में दीपों जैसी चमक लिए कारीगर दीपावली को रोशन करने का जतन कर रहे हैं। फोटो: नौशाद अली

Published on:

15 Oct 2025 12:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Photos / फुलझड़ी की खेती: रोशनी की ये फसल बीकानेर में उगती है

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

