CG News: बिलासपुर में 70% घरों में वेस्टर्न कमोड, बढ़ रही बीमारियों की रफ्तार

सावधानी का उपाय– यदि कमोड का इस्तेमाल करना ही पड़े तो पैरों के नीचे छोटा स्टूल रखकर स्क्वाटिंग मुद्रा बनानी चाहिए, इससे पाचन और आंतों पर दबाव संतुलित रहता है।