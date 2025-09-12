Patrika LogoSwitch to English

CG News: बिलासपुर में 70% घरों में वेस्टर्न कमोड, बढ़ रही बीमारियों की रफ्तार

CG News: शहर और कस्बों में आधुनिकता की होड़ ने लोगों के घरों से देसी टॉयलेट लगभग गायब कर दिए हैं। जगह-जगह फ्लैट्स और नए मकानों में कमोड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है।

बिलासपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 12, 2025

CG News

स्टर्न कमोड का बढ़ता चलन– शहर और कस्बों में 70% से ज्यादा घरों में देसी टॉयलेट की जगह वेस्टर्न कमोड इस्तेमाल हो रहा है।

CG News

सेहत पर खतरनाक असर– डॉक्टरों के अनुसार लगातार कमोड प्रयोग से कब्ज, बवासीर, प्रोस्टेट और रीढ़ की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं।

CG News

40 साल से ऊपर ज्यादा खतरा– खासकर मध्यम और वृद्ध आयु वर्ग के लोग इन बीमारियों से अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

CG News

डॉक्टरों की सलाह– दवाइयों के साथ-साथ मरीजों को फिर से देसी टॉयलेट अपनाने की सलाह दी जा रही है।

CG News

सावधानी का उपाय– यदि कमोड का इस्तेमाल करना ही पड़े तो पैरों के नीचे छोटा स्टूल रखकर स्क्वाटिंग मुद्रा बनानी चाहिए, इससे पाचन और आंतों पर दबाव संतुलित रहता है।

Published on:

12 Sept 2025 02:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Photos / CG News: बिलासपुर में 70% घरों में वेस्टर्न कमोड, बढ़ रही बीमारियों की रफ्तार

