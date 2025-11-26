‘शोले’ फिल्म के ये एक्टर्स दुनिया को कह चुके हैं अलविदा; देखें लिस्ट में कौन-कौन?

अमजद खान (गब्बर)‘ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर’, ‘कितने आदमी थे?’ जैसे दमदार डायलॉग और धाकड़ एक्टिंग से अमजद खान ने लोगों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। पहली बार ऐसा हुआ था, जब लोग खलनायक के बारे में बात करने लगे थे। अमजद खान का 1992 में देहांत हो गया।