फोटो गैलरी: सावन के अंतिम सोमवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब

सावन माह का चौथे एवं अंतिम सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्ति एवं आस्था का जनसैलाब उमड़ा।
महाकाल मोक्षधाम मंदिर परिसर में शृंगार बेला में बड़ी माता मंदिर के सेवादारों की टीम ने भूतभावन औघडऩाथ स्वरूप में बाबा का विशेष भस्मी शृंगार किया।
पातालेश्वर धाम में भगवान शंकर ने भक्तों को औघडऩाथ स्वरूप में ही दर्शन दिए।
छापाखाना स्थित मंदिर में भगवान शंकर की प्रतिम का गुलाब के फूलों से शृंगार किया गया।
लोगों में अपनी भक्ति भावना भगवान शंकर के प्रति अर्पित करने की होड़ सी देखी गई।
पातालेश्वर शिवधाम, मोक्षधाम महाकाल मंदिर, अनगढ़ हनुमान मंदिर, छोटी बाजार श्रीराम मंदिर में दिन भर विशेष आयोजन हुए।
श्रीराम मंदिर में प्रतिदिन आयोजित हो रहे रुद्राभिषेक की कड़ी में सोमवार को नेेपाल के पशुपतिनाथ के प्रतिरूप का अभिषेक हुआ।
बड़ी खबरेंView All
छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश न्यूज़