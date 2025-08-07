7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

फोटो गैलरी: सावन के अंतिम सोमवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब

सावन सोमवार

छिंदवाड़ा

P shanker G

Aug 07, 2025

सावन सोमवार

सावन माह का चौथे एवं अंतिम सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्ति एवं आस्था का जनसैलाब उमड़ा।

सावन सोमवार

महाकाल मोक्षधाम मंदिर परिसर में शृंगार बेला में बड़ी माता मंदिर के सेवादारों की टीम ने भूतभावन औघडऩाथ स्वरूप में बाबा का विशेष भस्मी शृंगार किया।

सावन सोमवार

पातालेश्वर धाम में भगवान शंकर ने भक्तों को औघडऩाथ स्वरूप में ही दर्शन दिए।

सावन सोमवार

छापाखाना स्थित मंदिर में भगवान शंकर की प्रतिम का गुलाब के फूलों से शृंगार किया गया।

सावन सोमवार

लोगों में अपनी भक्ति भावना भगवान शंकर के प्रति अर्पित करने की होड़ सी देखी गई।

सावन सोमवार

पातालेश्वर शिवधाम, मोक्षधाम महाकाल मंदिर, अनगढ़ हनुमान मंदिर, छोटी बाजार श्रीराम मंदिर में दिन भर विशेष आयोजन हुए।

सावन सोमवार

श्रीराम मंदिर में प्रतिदिन आयोजित हो रहे रुद्राभिषेक की कड़ी में सोमवार को नेेपाल के पशुपतिनाथ के प्रतिरूप का अभिषेक हुआ।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Aug 2025 06:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / फोटो गैलरी: सावन के अंतिम सोमवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

कोरोना की आहट से फिर सहमे लोग, संक्रमित बुजुर्ग ने तोड़ा दम

Corona
छिंदवाड़ा

गले की नस काटकर की हत्या, महज 20 मिनट में नकदी और जेवरात कर दिए पार

Rosmita Hojai case, Assam girl Rishikesh death, suspected murder Rishikesh, RRB exam Delhi case, Rosmita Hojai suicide or murder, Rishikesh Ganga death mystery, Hemant Sharma accused, police investigation Rosmita, Rishikesh news, Uttarakhand crime news, mysterious death of Assamese girl, Ganga river suicide case
छिंदवाड़ा

देखते-देखते छह कैलेंडर वर्ष बीत गए,लघु वनोपज का नहीं बढ़ा समर्थन मूल्य

plantation
छिंदवाड़ा

एमपी में दो बड़े अफसरों में छिड़ी ‘लड़ाई’, आखिर किसकी होगी जीत ?

pandhurna
छिंदवाड़ा

एमपी में बनेगा एक और एयरपोर्ट, तीन जगहों की फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार

Airport will be built soon in Chhindwara of MP
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.