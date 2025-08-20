Gangrel Dam: कभी भी छलक सकता है गंगरेल बांध, हुआ लबालब देखें तस्वीरें

गंगरेल बांध में प्रति सेकेंड 14485 क्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। इस साल कैचमेंट एरिया में तेज बारिश जैसी स्थिति नहीं होने के चलते पानी की आवक 15000 क्यूसेक से आगे नहीं बढ़ी।