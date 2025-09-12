श्राद्ध पक्ष में पितरों को कर रहे तर्पण…देखें तस्वीरें

सूरत में श्राद्ध पक्ष में गौ ग्रास देते श्रद्धालु।
कोटा में परिवार वाले कर रहे पितरों को तर्पण
श्रीगंगानगर में एक कोआ, तर्पण के लिए निकाले गए भोजन को ग्रहण करता हुआ।
पितरों के श्राद्ध पर तर्पण कराते हुए पंडित जी
जयपुर के पास हिंगोटी में सैकडों कौए पोह का भोग लगाते हुए।
