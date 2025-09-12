Patrika LogoSwitch to English

श्राद्ध पक्ष में पितरों को कर रहे तर्पण…देखें तस्वीरें

श्राद्ध पक्ष में लोग पितृ तर्पण कर रह हैं। पितरों के श्राद्ध पर कौए और गाय के लिए भी भोजन निकाला जाता है।

जयपुर

VIKAS MATHUR

Sep 12, 2025

सूरत में श्राद्ध पक्ष में गौ ग्रास देते श्रद्धालु।

कोटा में परिवार वाले कर रहे पितरों को तर्पण

श्रीगंगानगर में एक कोआ, तर्पण के लिए निकाले गए भोजन को ग्रहण करता हुआ।

पितरों के श्राद्ध पर तर्पण कराते हुए पंडित जी

जयपुर के पास हिंगोटी में सैकडों कौए पोह का भोग लगाते हुए।

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Photos / श्राद्ध पक्ष में पितरों को कर रहे तर्पण…देखें तस्वीरें

