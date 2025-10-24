भाई—​बहिन का एक—दूसरे के प्रति उमड़ा प्यार….देखिए तस्वीरें

अजमेर में सेंट्रल जेल में बंद भाई को दुलारती हुई एक बहन। फोटो जय माखीजा
जयपुर में भाईदूज पर स्नेह से बहिन अपने छोटे भाई के तिलक करती हुई। फोटो— रघुवीर सिंह
भरतपुर में भाईदूज के त्योहार पर रोडवेज बस स्टेण्ड पर हुई भीड। टिकट खिडकी पर लम्बी लम्बी कतारें लग गईं। फोटो— विनोद शर्मा
भाई दूज पर अजमेर के सेंट्रल जेल में बंद भाइयों को मोली बांधने के लिए बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान नहीं भाई बहनों की आंखें छलक पड़ी तो कहीं बहिनें अपने भाई को लाड प्यार करती हुई नजर आईं। फोटो जय माखीजा
भाई दूज पर्व पर जयपुर में केंद्रीय कारागाह में मिलने आई बहनों की भीड़ । जेल प्रशासन की ओर से सुबह से ही बहनों को भाई की कलाई पर मोली बांधने के लिए विशेष इजाजत दी गई। इस दौरान सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया मिठाई वह बाहर से खाने पीने वाली वस्तुओं को चेक किया गया। फोटो— रघुवीर सिंह
