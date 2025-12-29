Paush Putrada Ekadashi 2025: साल की आखिरी एकादशी के दिन ना करें इन चीजों का दान, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान

adobe stock
Paush Putrada Ekadashi 2025: पौष महीने की पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2025 को मंगलवार के दिन रखा जाएगा। ये व्रत साल की आखिरी एकादशी का व्रत होगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधि- विधान के साथ पूजा की जाती है। ये व्रत संतान सुख के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए सबसे उत्तम व्रत में से एक माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन यूं तो कुछ चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करने की मनाही भी है। चलिए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी पर किन चीजों के दान से बचना चाहिए।
तेल का दान
पौष पुत्रदा एकादशी के दिन हमें तेल का दान करने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तेल का दान करने से संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है और आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं।
नमक का दान
इस दिन आप नमक का भी दान ना करें और ना ही यदि आपसे कोई नमक मांगे तो उसे दें। ऐसा करने से आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बन सकते हैं।
लोहे का दान
शास्त्रों के अनुसार आपको पौष पुत्रदा एकादशी के दिन लोहा या लोहे से बनी किसी भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। लोहे का शनि देव का कारक माना गया है। अगर आप इस दिन लोहे का दान करते हैं तो आपको शनि के प्रकोप को झेलना पड़ सकता है। जिसके कारण आपको कई समस्याएं आ सकती हैं।
इस्तेमाल की हुई वस्तु
आप भूलकर भी पौष पुत्रदा एकादशी के दिन किसी को भी अपनी इस्तेमाल की हुई वस्तु का दान ना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन भर पुण्य फल नष्ट हो सकता है।
