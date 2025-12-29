Paush Putrada Ekadashi 2025: साल की आखिरी एकादशी के दिन ना करें इन चीजों का दान, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान

Paush Putrada Ekadashi 2025: पौष महीने की पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2025 को मंगलवार के दिन रखा जाएगा। ये व्रत साल की आखिरी एकादशी का व्रत होगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधि- विधान के साथ पूजा की जाती है। ये व्रत संतान सुख के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए सबसे उत्तम व्रत में से एक माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन यूं तो कुछ चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करने की मनाही भी है। चलिए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी पर किन चीजों के दान से बचना चाहिए।