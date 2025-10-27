छठ की संध्या: सूर्य को अर्घ्य, आत्मा को शुद्धि

बीकानेर में छठ पूजा महापर्व आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। चार दिवसीय महापर्व के तीसरे दिन सोमवार को शहर के तालाबों और जलकुंडों में व्रतियों ने खड़े रहकर ढ़लते सूरज को अर्घ्य दिया और पूजा-अर्चना की। देवीकुण्ड सागर तालाब परिसर में सामूहिक छठ पूजा का आयोजन हुआ। फोटो नौशाद अली।
शहडोल छठ पूजा : मोहनराम तालाब में छठी मईया की पूजा करते हुए।
शहडोल में मोहनराम तालाब में छठी मईया की पूजा करने के बाद डूबते हुए सूर्य को अर्ध्य देते श्रद्धालु। फ़ोटो अजय गुप्ता
उदयपुर में सोमवार को दिनभर बारिश का दौर रहा इस दौरान शाम को महिलाओ ने फतहसागर झील मे बारिश में पानी में खड़े होकर अस्ताचल की ओर जाते सूर्य को अर्घ्य दिया व पूजा अर्चना की। प्रमोद सोनी
सूरत में छठ महापर्व पर शहर के विभिन्न घाटों तालाबों नदी तटों पर सूर्य भगवान को छठ पूजन के बाद अर्घ्य देने पहुंचे व्रती। फोटो. मुकेश त्रिवेदी
भोपाल में शाम छठ पर्व पर हथाईखेड़ा डेम घाट पर श्रद्धालुओं ने घुटनों तक पानी में खड़े होकर बादलों की ओट में सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया आस्था और श्रद्धा से सराबोर दृश्य, ड्रोन से लिया गया मनमोहक नजारा। फोटो सुभाष ठाकुर
जबलपुर में गौरी घाट पर छठ पर्व पर सूर्य की उपासना करते श्रद्धालु। बड़ी संख्या में व्रती महिलाओं ने विविध पूजन सामग्री से पूजा अर्चना कर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। फोटो अफरोज खान
अलवर के सागर जलाशय पर सोमवार शाम को छठ पूजा करते पूर्वांचल समाज के लोग। फोटो अंशुम आहूजा
भोपाल में शाम छठ पर्व पर हथाईखेड़ा डेम घाट पर श्रद्धालुओं ने घुटनों तक पानी में खड़े होकर बादलों की ओट में सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया आस्था और श्रद्धा से सराबोर दृश्य, ड्रोन से लिया गया मनमोहक नजारा। फोटो सुभाष ठाकुर
बड़ी खबरेंView All
त्योहार
धर्म/ज्योतिष