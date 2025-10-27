छठ की संध्या: सूर्य को अर्घ्य, आत्मा को शुद्धि

बीकानेर में छठ पूजा महापर्व आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। चार दिवसीय महापर्व के तीसरे दिन सोमवार को शहर के तालाबों और जलकुंडों में व्रतियों ने खड़े रहकर ढ़लते सूरज को अर्घ्य दिया और पूजा-अर्चना की। देवीकुण्ड सागर तालाब परिसर में सामूहिक छठ पूजा का आयोजन हुआ। फोटो नौशाद अली।