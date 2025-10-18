दीपावली के त्योहार पर रोशनी में नहाए शहर…देखिए तस्वीरों में

दीपावली के आगमन से पहले ही शहरों की रौनक बढ़ने लगी है। बाजार रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं, दुकानों पर सजावटी सामानों की बहार है। गलियों में रंगोली और दीपों की श्रृंखला बिछाई जाती है। हर ओर उल्लास और उमंग का वातावरण है। दीपों की चमक से अंधकार दूर होता है और दिलों में आशा की किरण जगमगाने लगती है। दीपावली सच में खुशियों का पर्व है। 3 min read