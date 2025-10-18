Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

दीपावली के त्योहार पर रोशनी में नहाए शहर…देखिए तस्वीरों में

दीपावली के आगमन से पहले ही शहरों की रौनक बढ़ने लगी है। बाजार रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं, दुकानों पर सजावटी सामानों की बहार है। गलियों में रंगोली और दीपों की श्रृंखला बिछाई जाती है। हर ओर उल्लास और उमंग का वातावरण है। दीपों की चमक से अंधकार दूर होता है और दिलों में आशा की किरण जगमगाने लगती है। दीपावली सच में खुशियों का पर्व है।

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

Oct 18, 2025

अजमेर में दिवाली फेस्टिवल शुरू होने के साथ ही शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर के प्रमुख बाजार नया बाजार शुक्रवार रात रंग बिरंगी रोशनी के बीच नजर आया। ड्रोन फोटो जय माखीजा

जोधपुर में मंडोर रोड पावटा बी रोड पर की गई रंग बिरंगी रोशनी का ड्रोन से 180 एगल से लिया गया दृश्य। फोटो एसके मुन्ना ड्रोन सहयोगी नंदकिशोर गुर्जर

जोधपुर में रोशनी का पर्व दीपावली पर पावटा व्यापारी संघ की मंडोर रोड पर की गई लाइटिंग । फ़ोटो – गौतम उडेलिया

जयपुर में पांच बत्ती क्षेत्र में की गई सजावट। फोटो— अनुग्रह सोलोमन

भोपाल में दीपावली पर्व के पूर्व मार्केट में लाइट, सीरीज ,डेकोरेशन और अन्य सामग्री की खरीदारी करने उमड़ी भीड़ । दृश्य न्यू मार्केट का। फोटो सुभाष ठाकुर

सूरत में दीपावली के अवसर पर शहर में सरकारी इमारतों के साथ ही लोगों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रोशनी की जा रही है। इसी क्रम में शहर के मुगलीसरा रोड स्थित महानगर पालिका भवन को भी आकर्षक रोशनी से सजाया गया। फोटो— मुकेश त्रिवेदी

बाडमेर के बाजार में की गई सजावाट। फोटो— ओम माली

सीकर में दीपावली पर्व नजदीक आने के साथ ही नगरी भी पूरी तरह सज गई है। शहर के पिपराली रोड से ड्रोन कैमरे से लिया गया दृश्य.. जिसमें हर कोचिंग, स्कूल व हॉस्टल का भवन रोशनी में सजा हुआ नजर आ रहा है। फोटो पंकज पारमुवाल, ड्रोन सहयोग जितेंद्र चौहान

उदयपुर में चौहट्टा में दीपोत्सव पर्व को लेकर भट्टियानी चौहट्टा दीपोत्सव समिति की ओर से की गई विद्युत सज्जा। फोटो— प्रमोद सोनी

Updated on:

18 Oct 2025 06:26 pm

Published on:

18 Oct 2025 06:24 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Festivals / Photos / दीपावली के त्योहार पर रोशनी में नहाए शहर…देखिए तस्वीरों में

त्योहार

धर्म/ज्योतिष

