माटी के दीयों से रोशन होगी दीपावली…देखिए तस्वीरों में

शहडोल में दीपावली के पहले कुम्हारों के घर मे बनने लगे मिट्टी के दिये ।
बीकानेर में लक्ष्मी पूजा के दौरान मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग होता है। कहते हैं मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुद्ध और फलदायी होता है। यहां मिट्टी से बनी हटडी,कुलड अनिवार्य रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। फोटो- नौशाद अली
जोधपुर दीपावली पर्व को लेकर अयोध्या में राम मंदिर के लिए शहर के सूरसागर के लोगों ने मिट्टी एवं गाय के गोबर से दीपक तैयार किए गए हैं । फ़ोटो- गौतम उडेलिया
श्रीगंगानगर में नन्ही बालिकाएं भी अपने परिवार के सहयोग और रोजगार के उद्देश्य से सड़क किनारे मिट्टी के दीपक सजाकर बेचती नजर आईं। दीपावली की तैयारी में झिलमिलाते इन दीपकों के साथ उनकी मासूम मुस्कान ने भी माहौल को रोशन कर दिया। रामकिशन सिंगाठिया
दीपावली पर घर-आंगन में सजेंगे मिट्टी के दीये, जो अंधकार को चीरकर आशा की रौशनी फैलाएंगे। हर दीप में छिपी होगी परंपरा की गरिमा और खुशियों की चमक। इस बार दीपों की लौ से न सिर्फ घर, बल्कि दिल भी रोशन होंगे। फोटो रघुवीर सिंह
