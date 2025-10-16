Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

माटी के दीयों से रोशन होगी दीपावली…देखिए तस्वीरों में

आधुनिक रोशनी के बीच मिट्टी के दीयों की सादगी और परंपरा फिर से लौट रही है। ये दीये न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी जीवित रखते हैं। घर-आंगन में जब मिट्टी के दीप जलते हैं, तो एक अलग ही आत्मिक शांति और उल्लास का अनुभव होता है। दीपावली का असली सौंदर्य इन्हीं दीयों की लौ में छिपा है, जो अंधकार को हरकर आशा की किरण फैलाते हैं। इस बार दीपावली पर हर कोना मिट्टी के दीपों से जगमगाएगा।

2 min read

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

Oct 16, 2025

शहडोल में दीपावली के पहले कुम्हारों के घर मे बनने लगे मिट्टी के दिये ।

बीकानेर में लक्ष्मी पूजा के दौरान मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग होता है। कहते हैं मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुद्ध और फलदायी होता है। यहां मिट्टी से बनी हटडी,कुलड अनिवार्य रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। फोटो- नौशाद अली

जोधपुर दीपावली पर्व को लेकर अयोध्या में राम मंदिर के लिए शहर के सूरसागर के लोगों ने मिट्टी एवं गाय के गोबर से दीपक तैयार किए गए हैं । फ़ोटो- गौतम उडेलिया

श्रीगंगानगर में नन्ही बालिकाएं भी अपने परिवार के सहयोग और रोजगार के उद्देश्य से सड़क किनारे मिट्टी के दीपक सजाकर बेचती नजर आईं। दीपावली की तैयारी में झिलमिलाते इन दीपकों के साथ उनकी मासूम मुस्कान ने भी माहौल को रोशन कर दिया। रामकिशन सिंगाठिया

दीपावली पर घर-आंगन में सजेंगे मिट्टी के दीये, जो अंधकार को चीरकर आशा की रौशनी फैलाएंगे। हर दीप में छिपी होगी परंपरा की गरिमा और खुशियों की चमक। इस बार दीपों की लौ से न सिर्फ घर, बल्कि दिल भी रोशन होंगे। फोटो रघुवीर सिंह

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Oct 2025 05:03 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Festivals / Photos / माटी के दीयों से रोशन होगी दीपावली…देखिए तस्वीरों में

बड़ी खबरें

View All

त्योहार

धर्म/ज्योतिष

Bhai Dooj 2025: रक्षाबंधन से अलग क्यों होता है भाई दूज? जानिए खास वजह

bhai dooj 2025, Raksha Bandhan, Rakhi, Bhai Dooj, Rakhi,bhai dooj,
त्योहार

करवा चौथ पर्व: मेहंदी रचवाने को वेटिंग…साड़ी और चूड़ी दुकानों पर भीड़

करवा चौथ पर्व: मेहंदी रचवाने को वेटिंग...साड़ी और चूड़ी दुकानों पर भीड़ Karwa Chauth: Waiting for mehndi to be applied... Crowds at saree and bangle shops
धौलपुर

Bhai Dooj 2025: जानिए भाईदूज की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

Bhai Dooj 2025,Bhai Dooj 2025 Time,Bhai Dooj 2025 Date,
त्योहार

Karwa Chauth 2025 Yog: 200 साल बाद करवा चौथ पर दुर्लभ योग, सुहागिनों को अखंड सौभाग्य, करियर में तरक्की के संकेत

karwa chauth 2025 date, karwa chauth 2025 shubh muhurt, karwa chauth 2025 puja
धर्म/ज्योतिष

Diwali 2025: दिवाली पर ये उपाय बन सकते हैं आपके आर्थिक संकट का समाधान

diwali, 2025 diwali, diwali significance, diwali vastu tips,
त्योहार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.