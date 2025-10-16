माटी के दीयों से रोशन होगी दीपावली…देखिए तस्वीरों में

आधुनिक रोशनी के बीच मिट्टी के दीयों की सादगी और परंपरा फिर से लौट रही है। ये दीये न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी जीवित रखते हैं। घर-आंगन में जब मिट्टी के दीप जलते हैं, तो एक अलग ही आत्मिक शांति और उल्लास का अनुभव होता है। दीपावली का असली सौंदर्य इन्हीं दीयों की लौ में छिपा है, जो अंधकार को हरकर आशा की किरण फैलाते हैं। इस बार दीपावली पर हर कोना मिट्टी के दीपों से जगमगाएगा। 2 min read