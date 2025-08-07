7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

रक्षाबंधन पर राखियों की दुकानों पर बढी चहल—पहल….देखिए तस्वीरें

रक्षाबंधन के लिए बाज़ार सजकर उत्सवी माहौल में हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए रंग-बिरंगी राखियाँ चुनने में व्यस्त हैं। वे अपनी पसंद के डिज़ाइन चुन रही हैं।

जयपुर

VIKAS MATHUR

Aug 07, 2025

शहडोल में रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर बाजारों में सजी राखियां , राखियों में झलक रही सनातन संस्कृति। फोटो— अजय

चेन्नई में राखी की एक दुकान पर राखियों की रौनक ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। फोटो— हरिहर कृष्णन

इंदौर में राखियों की खरीदारी में व्यस्त युवतियां। फोटो— रविंद्र सेठिया

भोपाल में राखी का त्यौहार निकट आते ही मार्केट में बढ़ने लगी खरीदारी। फोटो— सुभाष ठाकुर

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Aug 2025 03:23 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Festivals / रक्षाबंधन पर राखियों की दुकानों पर बढी चहल—पहल….देखिए तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

त्योहार

धर्म/ज्योतिष

Raksha Bandhan Gift Ideas: इस रक्षाबंधन पर बहन को दें कुछ हटकर तोहफा, जानिए क्या है ट्रेंड में

Raksha Bandhan Gift Ideas
लाइफस्टाइल

जिम्मेदारी के साथ मनाएं पर्यावरण अनुकूल गणेश उत्सव : राव

बैंगलोर

रक्षाबंधन पर चाइनीज राखियों पर भारी पड़ रही देसी राखियां, बाजार में देशी डिजाइन की धूम

अलवर

Raksha Bandhan 2025: राशि के अनुसार बांधे राखी और बदलें किस्मत, जानें कौन सा रंग आपके भाई को बनाएगा भाग्यशाली

Raksha Bandhan 2025, tie this color Rakhi, zodiac rakhi for brother,
धर्म/ज्योतिष

Raksha Bandhan 2025: महिलाएं भाई के अलावा और किसको बांध सकती हैं राखी, ज्योतिष ने बताए रक्षा बंधन के नियम

Raksha Bandhan
त्योहार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.