गणेश चतुर्थी पर भक्तों में जबर्दस्त उत्साह …देखिए तस्वीरें

सूरत में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। रंग-बिरंगी शोभायात्राओं में गणपति बप्पा की भव्य मूर्ति सजाई गई, जो आस्था और उत्साह का प्रतीक बनी। भक्तों के हाथों में मोबाइल फोन और गुब्बारे लिए हुए, वे अपने आराध्य की झलक को कैद करने में मग्न थे। मूर्ति के नीचे हरे-भरे वातावरण और रंगीन सजावट ने दृश्य को और मनोहारी बना दिया।फोटो- मुकेश त्रिवेदी