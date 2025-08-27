Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

गणेश चतुर्थी पर भक्तों में जबर्दस्त उत्साह …देखिए तस्वीरें

गणेश चतुर्थी पर भक्तों में उत्साह का वातावरण है। इस मौके पर बाजारों में गणेशजी की प्रतिमाओं से दुकानें सजी हुई हैं। उधर, शोभायात्रा में "गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया" के जयकारों से वातावरण गूंज रहा है।

जयपुर

VIKAS MATHUR

Aug 27, 2025

सूरत में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। रंग-बिरंगी शोभायात्राओं में गणपति बप्पा की भव्य मूर्ति सजाई गई, जो आस्था और उत्साह का प्रतीक बनी। भक्तों के हाथों में मोबाइल फोन और गुब्बारे लिए हुए, वे अपने आराध्य की झलक को कैद करने में मग्न थे। मूर्ति के नीचे हरे-भरे वातावरण और रंगीन सजावट ने दृश्य को और मनोहारी बना दिया।फोटो- मुकेश त्रिवेदी

चेन्नई में कॉलेज के छात्रों ने अन्ना नगर परिसर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेशजी की प्रतिमाएं बनाईं। फोटो— हरिहर कृष्णन

Pभोपाल में गणेश जी की प्रतिमा ले जाती हुई महिला श्रद्धालु। फोटो— अजय शर्मा

जबलपुर में गणेश स्थापना का क्रम जारी मूर्ति स्थापना के लिए ले जाते हुए।फोटो अफरोज खान

बीकानेर में गणेशजी को भोग लगाते हुए श्रद्धालुगण। फोटो— नौशाद अली

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Aug 2025 06:19 pm

Published on:

27 Aug 2025 06:17 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Festivals / गणेश चतुर्थी पर भक्तों में जबर्दस्त उत्साह …देखिए तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

त्योहार

धर्म/ज्योतिष

राजस्थानी संस्कृति हुई साकार, बाबा रामदेव पालना उत्सव पर गाजे-बाजे के साथ निकाली शोभायात्रा

हुब्बल्ली में बाबा रामदेव के पालने के साथ प्रमुख सहयोगी बाबूलाल प्रजापत परिवार के सदस्य एवं प्रवासी समाज के लोग।
हुबली

सीरवी समाज हुब्बल्ली-धारवाड़: आस्था, श्रद्धा और समाज की एकजुटता का प्रतीक बना आईमाता जन्मोत्सव

आईमाता जन्मोत्सव के अवसर पर हुब्बल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम (फाइल फोटो)।
हुबली

Ganesh Chaturthi 2025: कब से शुरू होगा गणेश उत्सव, जानिए गणेश स्थापना का मुहूर्त

CG News: 65 लाख का स्कूल दो साल में खंडहर, प्राचार्य सस्पेंड, सरपंच पर होगी FIR(photo-patrika)
धर्म-कर्म

Janmashtami On 17 August : क्या 17 अगस्त को भी मनेगा कृष्ण जन्माष्टमी? दूर कर लें कंफ्यूजन

Krishna Janmashtami 2025
धर्म-कर्म

Krishna Janmashtami on 15 August : 15 अगस्त को ये लोग मनाएंगे जन्माष्टमी, ज्योतिष ने बताया

Krishna Janmashtami
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.