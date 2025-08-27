गणेश चतुर्थी पर भक्तों में जबर्दस्त उत्साह …देखिए तस्वीरें

सूरत में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। रंग-बिरंगी शोभायात्राओं में गणपति बप्पा की भव्य मूर्ति सजाई गई, जो आस्था और उत्साह का प्रतीक बनी। भक्तों के हाथों में मोबाइल फोन और गुब्बारे लिए हुए, वे अपने आराध्य की झलक को कैद करने में मग्न थे। मूर्ति के नीचे हरे-भरे वातावरण और रंगीन सजावट ने दृश्य को और मनोहारी बना दिया।फोटो- मुकेश त्रिवेदी
चेन्नई में कॉलेज के छात्रों ने अन्ना नगर परिसर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेशजी की प्रतिमाएं बनाईं। फोटो— हरिहर कृष्णन
Pभोपाल में गणेश जी की प्रतिमा ले जाती हुई महिला श्रद्धालु। फोटो— अजय शर्मा
जबलपुर में गणेश स्थापना का क्रम जारी मूर्ति स्थापना के लिए ले जाते हुए।फोटो अफरोज खान
बीकानेर में गणेशजी को भोग लगाते हुए श्रद्धालुगण। फोटो— नौशाद अली
