आत्मनिर्भर भारत, रोजगार और डिजिटल विकास पर जोर से महिलाओं को मिलेंगे नए अवसर, विकास में बढ़ेगी उनकी भागीदारी

बेलगावी के केन्द्रीय विद्यालय नं.-३ में कार्यरत शालिनी सिंह ने कहा, वर्तमान आम बजट देश की आर्थिक चुनौतियों और विकास की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का गंभीर प्रयास प्रतीत होता है। बजट में शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल अवसंरचना और रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता देना भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है। विशेष रूप से युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए घोषित योजनाएं उपभोग और निवेश को बढ़ावा देने में सहायक बन सकती हैं। व्यापार एवं उद्योग जगत के लिए नीतिगत स्थिरता और बुनियादी ढांचे में निवेश अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। ज्ञान आधारित क्षेत्रों, पुस्तकालयों और डिजिटल संसाधनों पर बल विद्यार्थियों में अध्ययन की रुचि बढ़ाने के साथ सीखने की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगा। कुल मिलाकर यह बजट विकास, स्थिरता और सामाजिक उत्तरदायित्व का संतुलित दस्तावेज प्रतीत होता है।