जगदलपुर

Diwali 2025: दीपावली के बाजार में बढ़ी मिट्टी के दियों की मांग, व्यापारियों की लगी भीड़

Diwali 2025: दीपावली से पहले बाजार में मिट्टी के दियों की मांग बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों से लाए गए दियों को सजाने और बेचने में व्यापारी और ग्रामीण जुट गए हैं।

2 min read

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 16, 2025

Diwali 2025

Diwali 2025: जगदलपुर में दीपावली से पहले बाजार में मिट्टी के दियों की मांग बढ़ गई है।

Diwali 2025

Diwali 2025: मिट्टी के दिए का कारोबार दीपावली पर लाखों रुपये का होता है।

Diwali 2025

Diwali 2025: परंपरागत तौर पर दीपावली में मिट्टी के दियों की बिक्री में बढ़ोतरी होती है।

Diwali 2025

Diwali 2025: ग्रामीण इलाकों से बाजार में मिट्टी के दिए लाए जा रहे हैं।

Diwali 2025

Diwali 2025: दिए बेचने वाले ग्रामीण इन्हें सजाने और तैयार करने में लगे हुए हैं।

Diwali 2025

Diwali 2025: दीवाली के त्योहारी मौसम में यह व्यवसाय विशेष रूप से लोकप्रिय और लाभदायक होता है।

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Oct 2025 02:17 pm

Published on:

16 Oct 2025 02:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Photos / Diwali 2025: दीपावली के बाजार में बढ़ी मिट्टी के दियों की मांग, व्यापारियों की लगी भीड़

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

CG News: 24 घंटे में नक्सल सरेंडर के सारे रिकॉर्ड टूटे, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक 138 ने छोड़ी हिंसा

CG News: 24 घंटे में नक्सल सरेंडर के सारे रिकॉर्ड टूटे, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक 138 ने छोड़ी हिंसा
जगदलपुर

CG News: 34 परिवारों के मकानों पर चला बुलडोजर, कांग्रेस ने निगम कार्यालय के सामने किया जोरदार प्रदर्शन

बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ वार्डवासी धरने पर (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

नगर निगम में घमासान… मल्टीलेवल पार्किंग की जगह पर मंदिर निर्माण पर बवाल, कांग्रेस पार्षदों का वॉकआउट

नगर निगम में मंदिर निर्माण पर बवाल (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: बस्तर की दर्दनाक तस्वीर… एंबुलेंस नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने गर्भवती को चारपाई पर पहुंचाया अस्पताल

स्वास्थ्य तंत्र चारपाई पर (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: रेलवे का अलर्ट अभियान! ट्रेन से पटाखे ले जाने वाले हो जाएं सावधान, मिलेगी तीन साल की कैद

रेलवे चला रहा विशेष अभियान (Photo source- Patrika)
जगदलपुर
