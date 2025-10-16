Diwali 2025: दीपावली के बाजार में बढ़ी मिट्टी के दियों की मांग, व्यापारियों की लगी भीड़

Diwali 2025: जगदलपुर में दीपावली से पहले बाजार में मिट्टी के दियों की मांग बढ़ गई है।
Diwali 2025: मिट्टी के दिए का कारोबार दीपावली पर लाखों रुपये का होता है।
Diwali 2025: परंपरागत तौर पर दीपावली में मिट्टी के दियों की बिक्री में बढ़ोतरी होती है।
Diwali 2025: ग्रामीण इलाकों से बाजार में मिट्टी के दिए लाए जा रहे हैं।
Diwali 2025: दिए बेचने वाले ग्रामीण इन्हें सजाने और तैयार करने में लगे हुए हैं।
Diwali 2025: दीवाली के त्योहारी मौसम में यह व्यवसाय विशेष रूप से लोकप्रिय और लाभदायक होता है।
