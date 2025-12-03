ठंड ने बढ़ाई पार्कों की चहल-पहल, लमानी पार्क बना ‘विंटर हैंगआउट स्पॉट’, देखें

Winter Hangout Spot Bastar: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही शहर के पार्कों में फिर से चहल-पहल बढ़ गई है, वहीं लमानी पार्क लोगों की पहली पसंद बन गया है।
Bastar Tourism Winter: शहर के लोग ही नहीं, बल्कि टूरिस्ट भी अपने परिवार के साथ सुबह-शाम की ठंडी हवा और सुहावने मौसम का मज़ा लेने के लिए पार्क पहुंच रहे हैं।
वीकेंड पर दूर-दराज के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग पिकनिक और घूमने-फिरने के लिए यहां आते हैं।
Bastar Tourism Winter: बच्चों के लिए बनाए गए एडवेंचर ज़ोन, झूले, स्लाइड और मनोरंजन की दूसरी सुविधाएँ पार्क की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण बन गई हैं।
पार्क की हरियाली, साफ़-सफ़ाई और शांत माहौल बुज़ुर्गों के लिए आराम और सुकून की एक शानदार जगह है।
Winter Hangout Spot Bastar: बस्तर घूमने आने वाले कई टूरिस्ट लमनी पार्क को ‘विंटर हैंगआउट स्पॉट’ के तौर पर भी देख रहे हैं और पार्क मैनेजमेंट के मुताबिक, पिछले दो हफ़्तों में यहां आने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़