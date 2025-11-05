देव दीपावली: गलता तीर्थ में उमड़ा आस्था का सैलाब, दीपकों से रोशन होगा घाट, देखें तस्वीरें

जयपुर में सिद्धि, भद्रावास योग सहित अन्य योग संयोगों में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा आज देव दिवाली के रूप में मनाई जा रही है।
कार्तिक मास आज समाप्त हो रहा है। ऐसे में गलता तीर्थ में सुबह भक्तों की भारी भीड़ रही। तीर्थ में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई।
गलता तीर्थ पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए विशष इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से किए गए। शाम को दीपकों से महाआरती होगी।
जयपुर में शाम को घरों से लेकर देवालयों में एक बार फिर आस्था के दीप जलेंगे। दिवाली का सा दीपदान का नजारा देखने को मिलेगा।
मंदिरों में भगवान की सेवा पूजा, पहनावे और खानपान में बदलाव शुरू होगा। गोविंददेवजी मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने दीप जलाए।
